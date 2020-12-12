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مصر

تعليم القليوبية يواصل توزيع شرائح بيانات التابلت للأول الثانوي

السبت 12/ديسمبر/2020 - 03:33 م
الدكتور السيد الفيومى
الدكتور السيد الفيومى
نورهان عبدالرحمن
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تواصلت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أعمال تسليم شرائح البيانات الخاصة بالتابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام، بمدارس محافظه القليوبية.

وقال الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال أعمال تسليم شرائح بيانات الإنترنت الخاصة بالتابلت، وتم التنسيق بين مديرية التربية والتعليم بالقليوبية والشركة المصرية للاتصالات، لتوفير موظفين مختصين لتسهيل عملية تسليم شرائح بيانات التابلت بجميع الإدارات التعليمية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم إنه أصدر تعليمات مشددة بتنظيم دخول الطلاب وتوجيههم، عبر ممرات محددة وتوفير مقاعد فى حالة تزايد الأعداد، منعا للتزاحم والتكدس خلال استلامهم شرائح الإنترنت لتشغيل التابلت، وذلك فى إطار الاستعدادات للامتحانات.

وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أعمال تسليم الشرائح، مؤكدا أن جميع أجهزة التابلت الخاصة بالطلاب بالصفين الأول والثاني الثانوي، مجهزة للدخول على المنصات الخاصة بالتعليم من خلال كافة وسائل الربط (شريحة البيانات - شبكة WIFI المنزلي).

وأعلن عبد الرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالإدارة لمتابعة تسليم شرائح البيانات لطلاب الصف الأول الثانوي، والتى بدأ تسليمها بمدرسة بنها الثانوية بنين ومدرسة الشهيد إبراهيم محمد إبراهيم الثانوية بنين بالمنشية ببنها.

وقال مدير إدارة بنها إنه تم تقسيم طلاب 27 مدرسة ثانوية تابعة للإدارة على مدرستين، وفق جدول تم إعلانه، لمنع التزاحم في إطار الإجراءات الاحترازية، لمنع تفشي فيروس كورونا حيث تم تقسيم المدارس، إلى مجموعتين بواقع 13 مدرسة لكل مجموعة، حيث يتم تسليم الشرائح بمدرسة بنها الثانوية بنين لمدارس (الشيماء الثانوية بنات والبنك الوطني وميت راضي وكفر الأربعين وكفر بطا ودملو ومصطفى كامل والشبان الخاصة والسلام الخاصة والشموت والمدرسة الرياضية)، أما المجموعة الثانية بمدرسة الشهيد إبراهيم محمد إبراهيم "المنشية العسكرية" ويتم تسليم الشرائح بها لمدارس (أم المؤمنين الثانوية بنات ودجوي والشهيد جابر ومحمد نجيب الحارثي وعبد الحليم نور الدين وأحمد زويل وأبو بكر الصديق الخاصة وشبلنجة الثانوية والسادات الثانوية وبتمدة ومرصفا ومنصور بدار وسندنهور).

وفي إدارة الخانكة وتحت إشراف عزة فتحى وكيل الإدارة تم تسليم الشرائح بمركزى التوزيع المخصصين لذلك بمدرسة الشمس الرسمية للغات بالخانكة ومدرسة الشهيد أحمد راضى الزياتى بالقلج، وتم اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وتفقد ياسر سعيد مدير إدارة العبور يرافقه محمد عبد الوهاب مسئول الأمن بالإدارة مراكز توزيع شرائح بيانات الإنترنت الخاصة بالصف الأول الثانوي العام بمدرسة الشهيد عمرو مسعد الرسمية للغات ومدرسة العبور الثانوية بنات لمتابعة سير توزيع الشرائح علي الطلاب والتأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي أثناء التسليم.

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