رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 12 ديسمبر 2020 الموافق 27 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير: تراجع عمليات الإرهاب فى نيجيريا عام 2019 بنسبة 27%

السبت 12/ديسمبر/2020 - 03:49 م
الإرهاب في نيجيريا
الإرهاب في نيجيريا
أ ش أ
طباعة
أظهر تقرير حديث صادر عن "معهد الاقتصاد والسلام" (ومقره سيدني) تراجع عمليات الإرهاب في نيجيريا عام 2019، موضحًا أن الحوادث المرتبطة بالإرهاب تراجعت بنسبة 27% في عام 2019، فيما صنف مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2020، نيجيريا للمرة السادسة على التوالي، كثالث أكبر دولة تأثرت بالإرهاب.

وذكر التقرير أن إجمالي الوفيات الناجمة عن العمليات الإرهابية في نيجيريا تراجع إلى 1245 حالة وفاة في عام 2019، بانخفاض بلغت نسبته 39%، مما يجعل حصيلة الوفيات هي الأدنى في البلاد منذ عام 2011، وفقًا لتقرير مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2020.

وأرجع تقرير مؤشر الإرهاب العالمي الانخفاض في عدد الوفيات والحوادث الإرهابية في البلاد إلى التراجع الكبير في أعمال العنف المنسوبة إلى عرقية وقبائل "الفولاني".

وذكر تقرير "معهد السلام والاقتصاد" أن عرقية "الفولاني" وهم يعيشون على نشاط الرعي قتلوا نيجيريين في عام 2018 أكثر من قتلهم منتسبين لجماعة بوكو حرام الإرهابية.

وأشار التقرير إلى أنه: "رغم الانخفاض العام في الهجمات الإرهابية، سجلت بوكو حرام، أخطر جماعة إرهابية في نيجيريا، زيادة في النشاط الإرهابي الذي يستهدف المدنيين بشكل رئيسي"، وزادت حالات الوفيات والحوادث المرتبطة بالإرهاب المنسوبة إلى جماعة بوكو حرام في نيجيريا بنسبة تراوحت بين 25 و30% على التوالي العام الماضي".

وذكر التقرير أنه "على مدار العام الماضي، زادت بوكو حرام من الهجمات على الأهداف العسكرية، حيث ارتفع عدد القتلى من 26 في عام 2018 إلى 148 في عام 2019"، لكنه أشار إلى أن التفجيرات الانتحارية التي نفذتها بوكو حرام انخفضت بشكل ملحوظ في عام 2019، مقابل عام 2018.

وأوضح أن: "في عام 2019، نفذت بوكو حرام 11 تفجيرًا انتحاريًا تسببت في مقتل 68 شخصًا، وشكلت التفجيرات الانتحارية 6% من جميع الحوادث المرتبطة بالإرهاب من جانب بوكو حرام في عام 2019، مسجلة انخفاضًا بلغت نسبته 89% مقارنة بذروتها في عام 2017".

وأضاف أن التفجيرات الانتحارية النسائية قد انخفضت بنسبة 96%، وأن "في عام 2019، نفذت أربع انتحاريات عمليتين وقتلت تسع نساء".

وبحسب التقرير، فقد وقع أسوأ هجوم إرهابي في نيجيريا في عام 2019 في ولاية بورنو، حيث قُتل ما لا يقل عن 70 شخصا وأصيب 10 آخرون عندما هاجم إرهابيون جنازة.

ورصد التقرير تحولا في الهجمات المتعلقة بتنظيم الدولة الإسلامية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث أشار إلى أن "41% من إجمالي الهجمات المرتبطة بداعش في عام 2019 وقعت في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى".

في غضون ذلك، قال ديليدجي ديجيلا، الباحث في معهد الدراسات العليا للدراسات الدولية والتنموية في جنيف، إن التفاوت الطبقي والفقر المدقع يغذيان الإرهاب في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وأضاف "في الواقع، إن عدم قدرة الدولة على تولي مهامها السيادية يوفر بيئة مواتية لانتشار الإرهاب، وهذا هو الحال بشكل خاص في حوض بحيرة تشاد، حيث تعمل بوكو حرام في المنطقة المتاخمة لنيجيريا والكاميرون والنيجر وتشاد".

ولفت إلى أن "مظاهر الفساد وسوء الإدارة تؤدي إلى تضخيم تأثيرات التفاوت الطبقي والفقر المدقع على انتشار الإرهاب، علاوة على استغلال بعض النخب لاختلافات الهوية من أجل أغراض سياسية، لاسيما أن الجماعات الإرهابية تستخدم في دعايتها الربط بين الدوافع الدينية والتزامها بسد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية من أجل دول إفريقية أكثر إنصافًا وأفضل حكمًا".

موضوعات متعلقة

ميدو يفتح النار على أمير مرتضى بسبب «مزبلة التاريخ»

تجديد حبس «عنتيلة كفر الشيخ» 45 يومًا

تفاصيل مصرع مصريين في حادث سير بالسعودية

عودة «السيناريو الأسود».. الصين تعيد عزل مدينة بعد رصد إصابة بـ«كورونا»

الصور

image description

العثور على شاب مشنوق داخل مقهى في دمياط

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بعد نشوب حرائق بدمياط

image description

محافظ أسيوط: إنشاء محطة للغاز الطبيعي على مساحة 250 مترا

image description

محافظ أسيوط: على أصحاب العقارات المخالفة سرعة تقديم طلبات التصالح

image description

مركز استضافة المرأة ببني سويف يستقبل عم أحمد بائع المناديل وطفلته (صور)

الأكثر قراءة

الجنايات.. السجن 3 سنوات لـ9 متهمين بقضية «مجدى مكين»

عودة «السيناريو الأسود».. الصين تعيد عزل مدينة بعد رصد إصابة بـ«كورونا»

محمد الباز يكشف: لماذا سقط الطنطاوي والحريري في انتخابات النواب؟

ميدو يفتح النار على أمير مرتضى بسبب «مزبلة التاريخ»

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

ياسر إدريس يفوز بعضوية الاتحاد الأفريقي للسباحة بالتزكية

فلكي: شهب برج التوأم تدخل الغلاف الجوي غدًا

الآثار الجانبية للقاحات ضد كورونا محط اهتمام العلماء

8 أطعمة يجب تناولهم باستمرار للحفاظ على القلب

أيام زمان

«بسبب صديقته».. لماذا رفض ممثل أمريكي توصيل الملك فاروق بسيارته؟

«طه إسماعيل كان زملكاويًا جدًا».. اعترافات ميمي الشربيني عن انتقاله للنادي الأهلي

«يظهر إني بحبها».. لماذا غفر التابعي لأسمهان تمردها على حبه؟

«أنا تعبانة منها».. لماذا غضبت روز اليوسف من ابنها إحسان عبدالقدوس؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
ماذا قال بوريطة؟
د.مينا بديع عبدالملك
المنشاوى.. البلبل البكّاء
د.كريمة الحفناوى
لا لتطبيب الختان بالتوعية والقانون
صفاء النجار
الذكورة السامة «4»
المزيد

الثقافة

لجنة السرد بالأعلى للثقافة تنظم حوارا ثقافيا «أونلاين» الثلاثاء

الاثنين.. «مصادر الطاقة الأولية» ندوة بمركز طلعت حرب الثقافي

مناقشة رواية «طعم النوم» لـ طارق إمام بالمركز الدولي للكتاب 19 الجاري

الأربعاء.. الأمسية الأولى بعنوان «تواصل» بالأعلى للثقافة