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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة مسلحين من قسد جراء انفجار عبوة ناسفة بدير الزور

السبت 12/ديسمبر/2020 - 03:45 م
انفجار
انفجار
مروة عنبر
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أصيب عدد من مسلحي قسد، اليوم السبت، جراء انفجار عبوة ناسفة بآليتهم في ريف دير الزور الشرقي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية «سانا»، نقلا عن مصادر أهليه، بأن عبوة ناسفة زرعها مجهولون على جانب طريق حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي انفجرت أثناء مرور سيارة عسكرية تابعة لقوات قسد، مما أدى إلى إصابات فى صفوفهم وأضرار مادية كبيرة بالسيارة.

كما قتل أمس اثنان من مسلحي قسد، وأصيب آخرون، في هجمات متفرقة على أيدي مجهولين طالت تحركاتهم ونقاطا تابعة لهم على طريقي المنخر والسلحبية وقرب مفرق الصفصافة غرب الرقة.

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