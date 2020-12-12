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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تشدو بباقة متنوعة من أجمل الأغنيات..

24 ديسمبر.. بوسى تحيى حفل «الكريسماس» بمسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

السبت 12/ديسمبر/2020 - 03:53 م
بوسى
بوسى
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تحيى المطربة الشعبية بوسي حفلا كبيرا بمناسبة أعياد الكريسماس على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يوم 24 ديسمبر الجارى، ويشهد الحفل مفاجآت عديدة من النجمة بوسى للجمهور، إذ تغنى بعض أغنياتها الجديدة إضافة إلى باقة متنوعة من أغانى الزمن الجميل، منها أغنيات لكوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ والنجم فضل شاكر.

ومن مفاجآت الحفل أغنية وطنية فى حب مصر تقدمها المطربة الشعبية بوسى على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والذى يتسع لـ1300 مشاهد، إذ تعد بوسي من المطربات اللواتى قدمن أغنيات وطنية مهمة فى الفترة الأخيرة.

ويأتي الحفل برعاية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وفى إطار الدور الذى تتبناه الجامعة لتنمية الحس الوطنى والفنى والإبداعى للطلاب، وبناء الشخصية الإنسانية، وفى إطار دورها بالاعتناء بالثقافة والفنون، وإيمانا منها بأهمية الدور الحيوى الذى تلعبه القوى الناعمة.

وتعد المطربة بوسى واحدة من أهم الأصوات الشعبية على الساحة الغنائية، ورقمًا مهمًا فى المعادلة الغنائية بمصر والوطن العربى، ويصفها الموسيقيون بأنها تملك خامة صوتية رهيبة وحنجرة ذهبية تؤهلها لغناء كل النغمات والمقامات الموسيقية.

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