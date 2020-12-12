نشرة الحوادث المسائية| تفاصيل محاكمة أحمد بسام زكي.. ودعوة تسليم الهارب محمد على
السبت 12/ديسمبر/2020 - 04:13 م
حسام التمساحطباعة
تقدم "الدستور" نشرة الحوادث ليوم السبت 12 -12-2020، عن أبرز القضايا والحوادث والمحاكمات التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية، وجاء ضمن أبرز محاكمات اليوم جلسة محاكمة معاون مباحث قسم الأميرية المتهم بقتل وتعذيب مجدي مكين، كما استمعت الدائرة 8 المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم السبت، للمحامي طارق جميل سعيد دفاع أحمد بسام زكي المتهم بهتك عرض 3 فتيات وشهدت الجلسة العديد من المفأجات.
وأما محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، فقد قررت اليوم السبت، تأجيل ثاني جلسات الدعوى، التي أقامها محمد حامد سالم، المحامي، مطالبًا فيها بصفة مستعجلة باتخاذ كل الإجراءات القانونية الدولية والدبلوماسية المنصوص عليها باتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بخصوص المقاول الهارب محمد علي.
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نشرة الحوادث المسائية اليوم 12-12-2020- تعرف على حكم المحكمة ضد معاون مباحث وعدد من أمناء الشرطة بتهمة قتل مجدي مكين داخل قسم الأميرية.
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