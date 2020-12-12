نشرة الحوادث المسائية| تفاصيل محاكمة أحمد بسام زكي.. ودعوة تسليم الهارب محمد على

الدائرة 8 المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم السبت، للمحامي طارق جميل سعيد دفاع أحمد بسام زكي المتهم بهتك عرض 3 فتيات وشهدت الجلسة العديد من المفأجات.





تقدم "الدستور" نشرة الحوادث ليوم السبت 12 -12-2020، عن أبرز القضايا والحوادث والمحاكمات التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية، وجاء ضمن أبرز محاكمات اليوم جلسة محاكمة معاون مباحث قسم الأميرية المتهم بقتل وتعذيب مجدي مكين، كما استمعت