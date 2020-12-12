«هيبة الميري».. سقوط 18 متهما استغلوا زيّ الشرطة في جرائم قتل وسرقة

عصابة مصر الجديدة سرقت سبائك ذهبية وأحجار كريمة

عصابة الإسكندرية قتلت سائق "توك توك"

عصابة أسيوط سرقت الجيران

فتاة أسيوط حرضت صديقها لسرقة عمتها

تستغل بعض العقول الإجرامية هيبة الزي الميري في تنفيذ عمليات سرقة ونصب على المواطنين بعد إيهامهم بكونهم رجال شرطة ويستولون على متعلقاتهم أو ممتلكاتهم.قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية نجح خلال 24 ساعة في إسقاط 4 من تلك العصابات بعدد من محافظات الجمهورية، حيث تم ضبط 5 في القاهرة و2 في الإسكندرية و11 متهما في أسيوط.كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات بلاغ من أحد المواطنين بمصر الجديدة بأنه أثناء تواجده بشقته وبصحبته أحد الأشخاص تناهى لسمعهما صوت طرق على باب الشقة ولدى فتحه الباب فوجئ بحارس العقار وبصحبته 3 "مجهولين" ادعوا أنهم رجال شرطة من قوة وحدة مباحث القسم، وبحوزة أحدهم سلاح ناري وآخر بحوزته سلاح أبيض "سكين" وتعدوا عليهم بالضرب وقاموا بتقييدهم وسرقة 2 خزينة حديدية بداخلهما مبلغ مالى، عدد من السبائك والمشغولات الذهبية والفضية، كمية من الأحجار الكريمة والعملات القديمة، ساعة يد وكذا سيارة من أمام العقار محل الواقعة.بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية أمكن ضبطهم، حال استقلالهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزتهم 3 سلاح ناري - عدد من الطلقات - طبنجة صوت وعدد من طلقات الصوت "المستخدمين في ارتكاب الواقعة"، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر أحد المتهمين بأنه نظرًا لتردد المجني عليه بمحل عمله وعلمه بثرائه واحتفاظه بمبالغ مالية ومصوغات ذهبية بمسكنه، اختمر في ذهنه فكرة سرقته بالإكراه وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه، وأيد باقي المتهمون بما جاء بأقواله واعترفوا بارتكاب الواقعة.كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة أحد الأشخاص بأحد الشوارع، تمّ تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان - لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم أول المنتزه، وعقب تقنين الإجراءات أمكّن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقررا أنَّه نظرًا لعلمهما بسابقة اتهام المجني عليه في العديد من القضايا، واستوقفاه بادعاء كونهما من رجال الشرطة وتعديا عليه بالضرب واقتاداه لداخل "توك توك"، وتوجها به لمكان الواقعة واستمرا في التعدي عليه، واستوليا منه على مبلغ مالي، وفي أثناء ذلك أُصيب المجني عليه بحالة إعياء فألقاه خارج "التوك توك" وفرا هربًا.تلقى مركز منفلوط بلاغا من عاملين شقيقين 22 و25 سنة "مُصاب بجرح سطحي بالرأس" مفاده أنه أثناء تواجدهما بمسكنهما فوجئا بقيام 5 مجهولين يستقلون سيارة ملاكي أحدهم يرتدى ملابس أميرية شرطة وبحوزته "بندقية آلية" وآخرين يحملان 2 طبنجة بالدلوف لمسكنهما وتفتيشه وعقب مغادرتهم اكتشفا استيلائهم على 80 ألف جنيه، مشغولات ذهبية " خاتم، 2 قرط "، 4 هواتف محمولة وأثناء مغادرتهم تقابلوا مع جارهما - 58 سنة - مُسجل جنائي – له معلومات جنائية وقاموا بتفتيشه واستولوا منه على 660 جنيه.وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة كل من عامل ومزارع، مالك محل بقالة، مالك، عامل وشهرته كعبوره.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم عدا الخامس والسادس وبحوزتهم 10 آلاف جنيه السيارة المستخدمة في الواقعة اعترفوا بالاشتراك مع الهاربين وأضافوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في إرتكاب وقائع السرقات بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة وقرروا بقيام المتهم السادس بارتداء الملابس الأميرية وتوجهوا لمنزل المجني عليهما واستولوا على المسروقات ومكث الثالث بالسيارة لكونه مقيم بذات القرية خشية تعرف أحد الأهالي عليه، وعقب ارتكابهم الواقعة وقبل مغادرتهم قام الأول والسادس باستيقاف جار المجني عليهما والاستيلاء منه على المبلغ.تلقى مركز أسيوط بلاغا من ربة منزل 44 سنة أرملة" ونجلها بائع خردة 22 سنة مقيمان بدائرة المركز.بحضور أربعة مجهولين يستقلون سيارة ربع نقل يرتدون الملابس الإفرنجية وأحدهم يرتدى جلباب وجاكت إلى منزلهما مدعين أنهم من رجال شرطة وقيامهم بتفتيشه بزعم البحث عن أسلحة نارية غير مرخصة وعقب انصرافهم اكتشفا استيلائهم على مبلغ 25 ألف جنيه - هاتف محمول "بدون شريحة" وقيامهم بالتوجه لمنزل شقيق الأولى تاجر ماشية "58 سنة وقيامهم بتفتيشه بزعم البحث عن أسلحة نارية غير مرخصة وعثورهم على مبلغ 30 ألف جنيه دون الاستيلاء عليه لمشاهدة زوجة التاجر لهم أثناء التفتيش.وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن أسيوط إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم كل من ابنة شقيق المُبلغة الأولى ربة منزل وصديقها عاطل وعامل ونقاش و3 آخرين.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم عدا المتهم السادس.بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث السرقات "بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة" وقررت المتهمة الأولى أنه نظرًا لارتباطها بعلاقة بالمتهم الثانى وعلمها باحتفاظ المُبلغة الأولى وشقيقها بمبالغ مالية بمنزلهما قام المتهم الثانى بالاتفاق مع باقى أفراد التشكيل على ارتكاب الواقعة حيث توجهوا بتاريخ الواقعة لمنزل شقيق المُبلغة منتحلين صفة رجال شرطة بزعم التفتيش عن أسلحة غير مرخصة إلا أنهم لم يتمكنوا من الاستيلاء على ثمة مبالغ مالية لمشاهدة زوجة التاجر لهم، وعقب ذلك توجهوا لمنزل المُبلغة الأولى واستولوا على المبلغ المالى والهاتف المحمول وهربوا.