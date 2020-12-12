حبس محام مفصول لسرقته «جوز بط» في البحيرة 3 أشهر مع النفاذ

قرر المستشار محمد الخولي، رئيس محكمة جنح بندر دمنهور، وأمانة سر محمد عبد العزيز، اليوم السبت، حبس المحامي المفصول من نقابة المحامين، والمتهم بسرقة بطتين من إحدى البائعات بسوق حي شبرا بمدينة دمنهور، 3 أشهر مع النفاذ.وكان قاضي المعارضات بمحكمة دمنهور الجزئية، قرر مطلع شهر ديسمبر الجاري، تجديد حبس المحامي المفصول المتهم بسرقة بطتين من إحدي البائعات بسوق حي شبرا بمدينة دمنهور، 15 يوما على ذمة التحقيقات.وترجع أحداث الواقعة حينما تلقي مأمور قسم شرطة دمنهور، بلاغا من إحدي البائعات بمدينة دمنهور، يفيد بقيام أحد الأشخاص يقود سيارة "ملاكي" بسرقة "جوز بط" منها وفر هاربا دون دفع ثمن البط.وبالانتقال بالفحص تبين أنه أثناء قيام سيدة تقوم ببيع الطيور بسوق حى شبرا بمدينة دمنهور، ونزول شخص من سيارة "ملاكي" وطلبه شراء بطتين، وعقب الإنتهاء من عملية الشراء طلب منها شراء 2 كيلو بطاطس، وأثناء تحضير السيدة للبطاطس فر هاربا، وبمراجعة الكاميرات الموجودة في المنطقة أظهرت أرقام السيارة وتم تحديد صاحبها.على الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة دمنهور، وتم ضبط المتهم ويدعي محمد.ع، محام مفصول من نقابة المحامين، وتبين وجود البطتين وتم التحفظ عليهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14917 لسنة 2020 قسم دمنهور، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.