ياسر إدريس يفوز بعضوية الاتحاد الإفريقى للسباحة بالتزكية

فاز المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة اتحاد السباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس لجنة الأندية والهيئات والقيم بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الإفريقى للسباحة بالتزكية، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد الإفريقي للسباحة الذى عقد اليوم السبت على زووم، بحضور ٥١ دولة، حيث أقرت ووافقت على فوز إدريس بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للسباحة.وكان إدريس عضوًا بالاتحاد الإفريقى للسباحة لمدة دورتين سابقتين، ويعد فوز إدريس بالمنصب اليوم، هي الدورة الثالثة له.وقد كانت للإنجازات العديدة والطفرة الكبيرة التي حققها وقام بها إدريس منذ توليه إدارة الاتحاد المصرى للسباحة، بوضع اللعبة على طريق العالمية وتحقيق ميداليات فى عدد من بطولات العالم بواقع أربع ميداليات، بالإضافة إلى ميداليتين في أوليمبياد الشباب فى إنجاز لم يحدث من قبل منذ إنشاء الاتحاد عام 1910، فضلًا عن تربعه على العرش الإفريقى فى السباحة وكرة الماء والغطس، وفوزه بالمركز الأول في بطولة إفريقيا بالجزائر وتربعه على العرش العربى لعدة سنوات، الأثر الكبير فى فوز إدريس بعضوية الاتحاد الإفريقى.