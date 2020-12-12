السيسى: زيارة فرنسا عكست التفاهم والتنسيق لتحقيق الاستقرار بالمنطقة

أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نتائج الزيارة الرئاسية الأخيرة إلى فرنسا وما عكسته من تفاهم وتنسيق مشترك من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، فضلًا عن جهود تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصةً على الصعيد العسكري والأمني والثقافي.وأوضح الرئيس- خلال زيارته للكلية الحربية- الثوابت الأساسية التي تقوم عليها السياسة المصرية من الانفتاح على كل الدول الكبرى وإقامة العلاقات المتوازنة والمعتدلة معها من أجل البناء والتنمية والتعمير بعيدًا عن الاستقطاب والمحاور.وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم، مقر الكلية الحربية، ورافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة.وأكد المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن الزيارة جاءت في إطار حرص الرئيس السيسى على متابعة برامج تدريب وتأهيل طلبة الكلية الحربية، حيث تفقد الرئيس مراحل الإعداد البدني والمهارى المختلفة لطلبة الكلية، بما فيها تدريبات ركوب الخيل، كما شارك الطلبة في بعض الأنشطة الصباحية، وتناول وجبة الإفطار معهم.