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قيادي يمني: جماعات الإرهاب والتطرف كافة ولدّت من عباءة «الإخوان»

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 12:00 ص
فارس الصليحي
فارس الصليحي
سميرة ابراهيم
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قال فارس الصليحي، القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني، إن قطر داعمة أساسية وليست مجرد متعاونة للتنظيم المتطرف، مؤكدا أننا نستطيع القول إن الدوحة هي الداعم الأبرز والأهم للإرهابيين.

وأضاف في حوار لـ"الدستور": أما بالنسبة لتركيا فلديها طموح توسعي وترى في جماعة الإخوان الإرهابية ذراعًا لتحقيق مشروعها تحت اسم الخلافة الاسلامية.. وإلى نص الحوار.

* ماذا عن تأثير جماعة الإخوان على العملية السياسية في اليمن واستمرار الحرب؟
- جماعة الإخوان الإرهابية هم جزء من المشكلة، ووجودهم يشكل خطرا مستمرا عل العملية السياسية في اليمن خصوصا بعد أن كشفت الحقائق عن ارتباطهم بالمشروع القطري التركي وفشلهم عل مدى ست سنوات سياسيا وعسكريا واقتصاديا.

* هل هناك تعاون بين الإخوان وجماعات القاعدة باليمن؟
- كل جماعات الإرهاب والتطرف ولدت من عباءة الإرهابية بدعم دولي وتكشف للعالم أنهم مجرد أدوات للخارج لطعن الإسلام في خاصرته وتشويه وسطيته واعتداله وإثارة الفوضى والدمار والخراب في الشعوب العربية لتسويق بيع صفقات السلاح للعالم العربي.

* هل هناك تعاون بين الإخوان مع قطر لدعم مشروعها في اليمن؟
- هناك معلومات مؤكدة على الأرض عن الدعم القطري التركي لجماعة الإخوان التي أنشأت معسكرات خارج إطار الشرعية في شبوة وفي تعز تحت مسمى الحشد الشعبي.

* أشارت بعض التقارير إلى تدريب تركيا لعناصر من إخوان اليمن ليكونوا ذراعا لها.. ما مدى صحة الأمر؟
- الوطن العربي بأمس الحاجة لسرعة اتخاذ ردع مشترك يتشكل من مصر العروبة والإمارات والسعودية للوقوف بجدية أمام خطر هذه الجماعة وخلق الوعي الشعبي والمجتمعي لتتحول الشعوب إلى عين أمنية تحفظ أمنها واستقرارها من خطر هذه الجماعة وتفعيل الدور الإعلامي والإرشادي المتمثل في تحصين الشباب والأجيال من الأفكار الهدامة.

* وماذا عن تعاون ميليشيا الحوثي والإخوان؟
- أثبت الواقع الميداني أن هناك تعاون مشترك بين الإخوان الإرهابية وميليشيا الحوثي برعاية قطرية.

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