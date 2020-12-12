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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«من الميري لبدلة السجن».. القصة الكاملة لمقتل «مجدي مكين»

السبت 12/ديسمبر/2020 - 04:00 م
مجدي مكين
مجدي مكين
نوران إمام
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت الموافق 12 ديسمبر، بالسجن 3 سنوات لـ9 متهمين وبراءة آخر في اتهامهم بقتل مجدي مكين داخل قسم الأميرية إثر التعذيب الأليم الذي تعرض له رجل يدعى «مجدي مكين» على يد نقيب «كريم مجدي» و9 أمناء شرطة مما نتج عنه وفاة مجدي كمين.

- بداية الحادث

ألقت قوات شرطة تابعة لقسم اﻷميرية القبض على مجدي مكين البالغ من العمر 51 عامًا في نوفمبر2017 وقد تعرض داخل القسم لتعذيب شديد على يد نقيب يدعى كريم مجدي و9 آخرين من أمناء الشرطة ما أدى لموت مجدي مكين عقب تعرضه للتعذيب.

-النائب العام يبحث في قضية

كان النائب العام أمر بإحالة النقيب كريم مجدي، معاون مباحث، و9 من أمناء الشرطة، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم في قتل "مجدي مكين"، ضحية قسم شرطة الأميرية، ووجهت النيابة للمتهمين تهم تعذيب المجني عليه حتى الموت والإضرار العمدي بجهة عملهم وزارة الداخلية، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي لرفقاء مجدي مكين، والتزوير في محضر الضبط الخاص بمجدي مكين وزملائه.

-تقرير الطب الشرعي يكشف الحقيقة

كشف تقرير الطب الشرعي حقيقة، تعرض مجدي مكين للتعذيب، وتساند مع أقوال زملاء مجدي مكين في التحقيقات، وأن سبب الوفاة الوقوف على ظهره، ما أحدث له صدمة عصبية في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي، نتج عنه حدوث جلطات في الرئتين، وتسببت في وفاته.

-3 سنوات حبس

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت الموافق 12 ديسمبر، بالسجن 3 سنوات لـ9 متهمين وبراءة آخر في اتهامهم بقتل مجدي مكين داخل قسم الأميرية ليظهر النقيب وهوم منهار من البكاء ووصلات الصراخ المستمرة ندمًا على ما ارتكبه من تعذيب واستغلال وظيفته.

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