147 إصابة جديدة بكورونا في قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، عن 147 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، من بينها 106 إصابات محلية.وقالت الوزارة، في بيان اليوم السبت، إن العدد الإجمالي بلغ 238 وفاة، و140827 إصابة، و138347 حالة شفاء بعد تماثل 153 شخصا للشفاء.وأوضح البيان أن جميع الحالات الجديدة في العزل لتلقي الرعاية الصحية اللازمة وفقا لوضعهم الصحي.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.