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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

السيسي يتفقد الكلية الحربية فجرًا

السبت 12/ديسمبر/2020 - 02:28 م
السيسي يتفقد الكلية
السيسي يتفقد الكلية الحربية
الدستور
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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم، زيارة تفقدية لمقر الكلية الحربية، رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الزيارة جاءت في إطار حرص الرئيس على متابعة برامج تدريب وتأهيل طلبة الكلية الحربية، حيث تفقد سيادته مراحل الإعداد البدني والمهارى المختلفة لطلبة الكلية، بما فيها تدريبات ركوب الخيل، كما شارك الطلبة في بعض الأنشطة الصباحية، وتناول وجبة الإفطار معهم.

وألقى الرئيس كلمة خلال الزيارة هنأ خلالها الطلبة الجدد على النجاح في الالتحاق بالكلية الحربية، مؤكدًا متابعته الحثيثة لكافة إجراءات واختبارات الالتحاق بالكلية الحربية، وحرصه على التواصل مع الطلبة الجدد عن قرب في بداية مشوارهم الدراسي بالكلية.

كما أشاد الرئيس بما لمسه خلال الزيارة من قدرات وكفاءة عالية لطلبة الكلية الحربية وجهدهم للوصول إلى أعلى درجات الاستعداد خلال فترة إعدادهم بالكلية، مطالبًا إياهم بالاستمرار في هذا النهج للحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلي بالقيم العسكرية الرفيعة والنبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية من الانضباط والاجتهاد والالتزام والرغبة في تلقي العلم والمعرفة ليصبحوا نموذجًا وقدوةً لغيرهم من الشباب.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه دار حوار مفتوح بين السيد الرئيس والطلبة الجدد، حيث أشار الرئيس إلى نتائج الزيارة الرئاسية الأخيرة إلى فرنسا وما عكسته من تفاهم وتنسيق مشترك من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، فضلًا عن جهود تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصةً على الصعيد العسكري والأمني والثقافي، موضحًا الثوابت الأساسية التي تقوم عليها السياسة المصرية من الانفتاح على كافة الدول الكبرى وإقامة العلاقات المتوازنة والمعتدلة معها من أجل البناء والتنمية والتعمير بعيدًا عن الاستقطاب والمحاور.

كما استعرض الرئيس أسلوب إدارة الدولة لأزمة كورونا، والتي تمت بشكل علمي ومتزن، وذلك من خلال الاهتمام باتباع الإجراءات الاحترازية وتجهيز مستشفيات العزل واستنفار كافة أجهزة الدولة المعنية، مشيرًا سيادته في هذا الإطار إلى وصول أول شحنة من اللقاحات من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، موجهًا سيادته الشكر والتقدير لها، ومؤكدًا في هذا السياق على المستوى المتميز الذي يحكم علاقات مصر مع أشقائها من دول الخليج، وخاصةً دولة الإمارات الشقيقة.

وفي ختام الزيارة؛ أثنى الرئيس على ما يبذله رجال القوات المسلحة المصرية البواسل من تضحيات في سبيل حماية الوطن، مؤكدًا سيادته تقدير الشعب المصري لهذه الجهود الصادقة التي تهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والوقوف في وجه أية محاولة للنيل منه.

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