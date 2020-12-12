النمسا: موجة كورونا الثالثة قد تبدأ في يناير

حذر المستشار النمساوي سباستيان كورتس من احتمال تعرض البلاد لـ"أوقات صعبة" في يناير وفبراير ومارس المقبلين بسبب ما يسمى الموجة الثالثة من وباء كورونا.وقال كورتس - في تصريحات اليوم السبت - أن استمرار ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بالفيروس فرض على الحكومة تشديد إجراءات كورونا مرة أخرى، مشيرا إلى أنه جرى السماح لأسرتين فقط، كحد أقصى، للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة معا، ولعشرة أشخاص في ليلة عيد الميلاد، مضيفا أنه "كان ينبغي أن يكون للإغلاق تأثيره لكن أرقام الإصابات لا تزال مرتفعة بشكل كبير".وأوضح كورتس قائلا: "نحن بعيدون عن تخفيف الإجراءات.. وقد تبدأ الموجة الثالثة في يناير المقبل"، منوها إلى أن "الإغلاق في النمسا دعم الاتجاه الجيد للسيطرة على العدوى ولكننا بعيدون عن الاسترخاء العام".