ضبط مسجل خطر هارب من 4 أحكام إعدام

نجح قطاع الأمن العام بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في ضبط مسجل خطر تمكن قطاع الأمن العام من ضبط هارب من 4 إعدام و7 مؤبد و32 سنة سجن، وذلك بمحافظة الإسماعيلية، حيث توصلت تحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الإسماعيلية لتحديد مكان شخص هارب من عدة أحكام.وتبين أنه عاطل يبلغ من العمر 29 سنة، يقيم بمنطقة عشش الصرف الصحى بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، وله عنوان آخر بوادى الملوك دائرة المركز، مطلوب التنفيذ عليه فى 13 حكم جناية بتهم "مخدرات اتجار، قتل، شروع فى قتل، سرقة بالإكراه، تشكيل عصابي" ومحكوم عليه فيها بـ4 إعدام و7 سجن المؤبد و2 سجن لمدة 16سنة، فتم ضبطه وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.