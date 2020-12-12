النيابة تستأنف على إخلاء سبيل أكبر مستريح بالشرقية

استأنفت النيابة العامة بديرب نجم، بمحافظة الشرقية، على قرار محكمة الجنح بإخلاء سبيل مستريح ديرب نجم، والمتهم بالاستيلاء على مبلغ يتجاوز المليار جنيه من الأهالى، بعد تنازل مقدمى البلاغات ضده عن بلاغاتهم.وكان عدد من أهالى مركز ديرب نجم، قد حرروا محاضر ضد «حسنى. ع. ش» 52 سنة، مدرس، متفرع مقيم المناصافور، يتهمونه بالنصب عليهم فى توظيف الأموال، وجمع مبالغ كبيرة واختفى منذ شهر.وتمكنت قوة أمنية من مركز شرطة ديرب نجم من القبض عليه، وأفاد شهود العيان بأن المتهم كان ملتزمًا بسداد مستحقات الأهالى لسنوات طويلة، إلى أن تعثر بالسداد وفر هاربًا، مؤكدين أنه كان مختبئًا بمركز أبوحماد.