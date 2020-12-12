سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.37 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 37ر1 دولار ليبلغ 06ر50 دولار في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 69ر48 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.وفي الأسواق العالمية تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا لتبلغ 97ر49 دولار للبرميل في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا ليبلغ 57ر46 دولار.