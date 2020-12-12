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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا: 3241 إصابة جديدة و126 حالة وفاة بكورونا

السبت 12/ديسمبر/2020 - 02:12 م
النمسا
النمسا
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أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم السبت، تسجيل 3241 إصابة جديدة و126 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة.

وقال بيان لوزارة الصحة اليوم السبت، إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 319 ألفا و822 حالة وقد تعافى منها 277 ألفا و833 حالة بينما توفى 4415 حالة.

وأوضح البيان أنه يتواجد بالمستشفيات 3599 حالة منهم 591 حالة في العناية المركزة.

وأوضح البيان أن أعلى الإصابات تم تسجيلها فى النمسا السفلى 643 حالة يليها النمسا العليا وبلغت 637 حالة يليها العاصمة فيينا وبلغت 578 حالة وستيريا 491 حالة وبينما جاءت أقل الاصابات فى بورجنلاند وبلغت 75 حالة.

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