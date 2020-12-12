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مصر

جلسة مباحثات مصرية - عراقية برئاسة الوزراء

السبت 12/ديسمبر/2020 - 02:00 م
مباحثات مصرية عراقية
مباحثات مصرية عراقية
محمد إبراهيم
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بدأت قبل قليل، جلسة مباحثات مصرية عراقية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء المعنيين من الجانبين.

ومن المقرر أن يختتم الوفد الوزاري العراقي اليوم، زيارته الرسمية لمصر التي بدأت قبل ثلاثة أيام، برئاسة وزير التخطيط العراقي خالد نجم البتال، وعضوية المهندسة نازنين محمد وسو، وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال بدولة العراق، وسها نجار رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ووزراء الصحة والتجارة والصناعة، بعد عدد من اللقاءات الثنائية مع نظرائهم المصريين، في إطار متابعة نتائج أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، التي عقدت ببغداد خلال الفترة من 28-31 أكتوبر 2020، برئاسة رئيسا وزراء مصر والعراق.

وأوضح مصدر حكومي لـ "الدستور"، أن الزيارة الوزارية للوفد العراقي الحالي إنما تأتي لتفعيل تنفيذ الاتفاقيات التي وقعت في الاجتماع الأخير للجنة العليا للبلدين التي عقدت في العراق قبل شهر، من خلال لقاءات ثنائية بين وزراء البلدين وزيارة عدد من المشروعات.

وفي تصريح لها أمس، عبرت المهندسة نازنين محمد وسو، وزيرة الإعمار والإسكان العراقية، عن تشرفها بوجودها فى الدولة المصرية، ومعاينة التجربة المصرية في التنمية العمرانية، لافتة إلى أن التجربة المصرية في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، تجربة رائدة ومتقدمة وناجحة وغنية، وتم تحقيق إنجاز كبير في وقت قياسي، وأن زيارتها تأتى لتفعيل مذكرة التفاهم التى سبق توقيعها بين البلدين، والبدء فى تنفيذ أوجه التعاون المشترك بين الجانبين على أرض الواقع، وفى مقدمتها التعاون فى قطاع الإسكان والتشييد.

وكشف مصدر حكومي عراقي ان الوفد سيركز على تفعيل 7 اتفاقيات تشمل تمكين المشروعات المتوقفة في العراق، ومشاريع بروتوكولات ثقافية وعلمية وتنموية وزراعية، فضلًا عن تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة أثناء زيارة رئيس الوزراء المصري والوفد المرافق له إلى بغداد مؤخرًا.

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