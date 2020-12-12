رئيس مدينة الفشن ببنى سويف يحيل 16 موظفًا للتحقيق

أحال المهندس محمود شاهين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، جنوب بني سويف 16 موظفًا بمستشفى الفشن المركزي للتحقيق بالشئون القانونية لتغيبهم عن العمل خلال المواعيد الرسمية.وكان رئيس الوحدة المحلية فاجأ مستشفى الفشن المركزى وتبين غياب 16 موظفًا من العاملين بالمستشفى، وذلك خلال مواعيد الدوام الرسمية، فقرر تحرير مذكرة بالواقعة وتم احالتهم إلى التحقيق بالشؤون القانونية.