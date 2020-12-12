إصابة رئيس قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي بكورونا

أصيب الدكتور محمد كمال سلامة، أستاذ القلب بكلية الطب بجامعة كفر الشيخ ورئيس قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، بفيروس كورونا المستجد، وعلى الفور بدأ في إجراءات عزل نفسه وتلقي العلاج اللازم حتى يتماثل للشفاء.ويعد الدكتور محمد كمال سلامة، على رأس الفرق الطبية بالمحافظة في مواجهة فيروس كورونا منذ تسجيل أول إصابة بالمحافظة.وناشدت مديرية صحة كفر الشيخ المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية من «كُوفيد-19»، والعمل على تقليل الازدحام وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.وكثّفت محافظة كفر الشيخ من حملات التعقيم والتطهير في مختلف المؤسسات الحكومية، خاصة الخدمية منها كإجراء احترازي لمواجهة الوباء القاتل.