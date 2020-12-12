مصر للطيران تكشف خطة رحلات لقاح كورونا من الصين (خاص)

صرح مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولي، عن استعدادات قرية البضائع لاستقبال عدد من شحنات لقاح كورونا القادمة من الصين عبر دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأسابيع المقبلة، حيث تم تجهيز أماكن التخزين وفقًا لمعايير السلامة الصحية والوقائية.وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من المتوقع تسيير جسر جوي بين مطارى القاهرة وبكين خلال الفترة المقبلة، عقب تجهيز 3 طائرات تابعة لشركة مصر للطيران لنقل الشحنات مباشرة من الصين إلى القاهرة، حيث أنهت الشركة الوطنية تجهيز طائرتين من طراز بوينج 777 وجار تجهيز الطائرة الثالثة من نفس الطراز، وفقًا لمواصفات طبية وفنية معينة تمت الموافقة عليها من الجهات المختصة ووزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية لمطابقة شروط النقل والتبريد والتخزين نظرًا لبعد المسافة بين القاهرة وبكين.وأشار إلى مواصلة تشديد الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بكل المنشآت والصالات والمكاتب وهناجر صيانة الطائرات التابعة لمطار القاهرة الدولي، في ظل استمرار انتشار وتفشي الوباء بمختلف أنحاء العالم، ووفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي"الاياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعالمين بالمطارات.