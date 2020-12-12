تجديد حبس «عنتيلة كفر الشيخ» 45 يومًا

قضت محكمة كفر الشيخ الجزئية، بتجديد حبس السيدة "س.م" المتهمة بالظهور في 73 فيديو إباحيًا، فضلًا عن اتهام زوجها لها بممارسة الزنا، لمدة 45 يومًا جديدة على ذمة التحقيقات.وأمرت نيابة كفر الشيخ بعرض الفيديوهات الإباحية المقدمة من زوج المتهمة "م. ع"، 36 سنة جزار، والبالغ عددها 73 فيديو، إلى خبراء الإذاعة والتليفزيون لفحصها ومضاهاة صورتها والصور الواردة في الفيديوهات.وتعود أحداث القصة إلى شهر سبتمبر الماضي، حينما حرر "م. ع" جزار، محضرًا يحمل الرقم 3826 لسنة 2020، إدارى قسم أول شرطة كفر الشيخ، اتهم زوجته "س. م" بالزنا والظهور في 73 فيديو إباحيًا، وقدم أيضًا للنيابة العشرات من المكالمات الجنسية لزوجته.