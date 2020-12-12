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تقارير ومتابعات

بعد الهزة الأرضية أمس.. 10خطوات لتحمي نفسك من مخاطر الزلزال

السبت 12/ديسمبر/2020 - 02:10 م
زلزال
زلزال
نوران إمام
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أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفزيقية المصرية عن وقوع هزة أرضية، أمس في تمام الساعه الخامسة و47 دقيقة، ضربت مدينة 6 أكتوبر، وأوضحت الهيئة عبر منشور نشرته على حسابها الخاص أن محطات الشبكة القومية للزلازل، سجلت هزة أرضية بقوة 3.2 بمقياس ريختر وكانت بعمق 19 كيلومتر.

وترصد "الدستور" 10 معلومات عن كيفية التصرف في حال وقوع زلزال:

1-في حالة وقوع زلالال وأنت داخل المنزل قم بحماية نفسك من الأجسام المتساقطة تحت "مكتب أو طاولة خشبية"، وان كانت غير متوفرة قم بالإحتماء على جدارِ متين ومُدعم مُقاوم للانهيار، فعند حدوث زلزال حاول دائماَ حماية رأسك.
2-تجنب دائمًا النوافذ والأبواب الزجاجية والمرايا والخِزانات والدواليب فهي مُعرضة للسقوط.
3-لا تقم بإتستعمل الشموع او الكبريت اذا انقطعت الكهرباء خلال الهزة، لأنه بنسبة كبيره قد يحدث تسريبٍ للغاز في تلك اللحظة.
4-غند وقوع الزلزال وانت في المطبخ فعليك أولا إطفاء البوتجاز لتجنب حدوث حريق ثم الإختباء بسرعة تحت أي منضدة أو طاولة.
5-في حالة وقوع زلزال لا تجري على المصعد لأنه سيزيد من احتمالية تعرضك لإصابات.
6-في حالة وقوع زلزال وأنت تقود سيارة تجنب الوقوف تحت الجسور وقم بإيقاف العربة على الفور.
7-حاول البقاء داخل السيارة لحين إنهاء الزلزال، ولاتخرج منها إلا إذا شعرت بخطرٍ.
8-عند حدوث زلزال اذا كُنت خارج المنزل لا تحتمي بين المباني لأنها قد تسقط في اي وقت.
9-لا تستخدم المصاعد الكهربائية فقد تحدث انقطاعات كهربائية مفاجئة.
10-عند توقف الزلزال تأكد من عدم وجود تسيرب للغاز في المنزل أو المكان الذي تتواجد فيه.

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