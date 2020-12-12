رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 12 ديسمبر 2020 الموافق 27 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

لجنة السرد بالأعلى للثقافة تنظم حوارا ثقافيا «أونلاين» الثلاثاء

السبت 12/ديسمبر/2020 - 03:59 م
إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم
آلاء حسن
طباعة
تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، تنظم لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس ومقررها الدكتور حسين حمودة، ندوة "الحوار الثقافي" الذي تديره الكاتبة الروائية هالة البدري مع كل من: الدكتورة هويدا صالح، والدكتور محمد الشحات، وملاك رزق.

ويبدأ الحوار في تمام الثانية عشرة ظهرًا يوم الثلاثاء 15 ديسمبر الحالي؛ ويعقد اونلاين عبر تطبيق "زووم"، ويتم بثه مباشرة عبر صفحة أمانة المؤتمرات على الفيسبوك وقناتها على اليوتيوب.

ويأتي الحوار ضمن سلسلة "حوار ثقافي" التي تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس أونلاين؛ وتشرف على تنظيم السلسلة الكاتبة الروائية هالة البدري.





موضوعات متعلقة

ضبط صفقة خمور مهربة بنصف مليار جنيه فى السلوم (صور)

تجديد حبس «عنتيلة كفر الشيخ» 45 يومًا

محمد الباز يكشف: لماذا سقط الطنطاوي والحريري في انتخابات النواب؟

لأول مرة فى تاريخ الوزارة.. سيدة ترأس الإدارة المركزية بـ«الأوقاف»

الصور

image description

العثور على شاب مشنوق داخل مقهى في دمياط

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بعد نشوب حرائق بدمياط

image description

محافظ أسيوط: إنشاء محطة للغاز الطبيعي على مساحة 250 مترا

image description

محافظ أسيوط: على أصحاب العقارات المخالفة سرعة تقديم طلبات التصالح

image description

مركز استضافة المرأة ببني سويف يستقبل عم أحمد بائع المناديل وطفلته (صور)

الأكثر قراءة

الجنايات.. السجن 3 سنوات لـ9 متهمين بقضية «مجدى مكين»

عودة «السيناريو الأسود».. الصين تعيد عزل مدينة بعد رصد إصابة بـ«كورونا»

محمد الباز يكشف: لماذا سقط الطنطاوي والحريري في انتخابات النواب؟

ميدو يفتح النار على أمير مرتضى بسبب «مزبلة التاريخ»

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

ياسر إدريس يفوز بعضوية الاتحاد الأفريقي للسباحة بالتزكية

فلكي: شهب برج التوأم تدخل الغلاف الجوي غدًا

الآثار الجانبية للقاحات ضد كورونا محط اهتمام العلماء

8 أطعمة يجب تناولهم باستمرار للحفاظ على القلب

أيام زمان

«بسبب صديقته».. لماذا رفض ممثل أمريكي توصيل الملك فاروق بسيارته؟

«طه إسماعيل كان زملكاويًا جدًا».. اعترافات ميمي الشربيني عن انتقاله للنادي الأهلي

«يظهر إني بحبها».. لماذا غفر التابعي لأسمهان تمردها على حبه؟

«أنا تعبانة منها».. لماذا غضبت روز اليوسف من ابنها إحسان عبدالقدوس؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
ماذا قال بوريطة؟
د.مينا بديع عبدالملك
المنشاوى.. البلبل البكّاء
د.كريمة الحفناوى
لا لتطبيب الختان بالتوعية والقانون
صفاء النجار
الذكورة السامة «4»
المزيد

الثقافة

لجنة السرد بالأعلى للثقافة تنظم حوارا ثقافيا «أونلاين» الثلاثاء

الاثنين.. «مصادر الطاقة الأولية» ندوة بمركز طلعت حرب الثقافي

مناقشة رواية «طعم النوم» لـ طارق إمام بالمركز الدولي للكتاب 19 الجاري

الأربعاء.. الأمسية الأولى بعنوان «تواصل» بالأعلى للثقافة