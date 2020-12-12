لجنة السرد بالأعلى للثقافة تنظم حوارا ثقافيا «أونلاين» الثلاثاء

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، تنظم لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس ومقررها الدكتور حسين حمودة، ندوة "الحوار الثقافي" الذي تديره الكاتبة الروائية هالة البدري مع كل من: الدكتورة هويدا صالح، والدكتور محمد الشحات، وملاك رزق.ويبدأ الحوار في تمام الثانية عشرة ظهرًا يوم الثلاثاء 15 ديسمبر الحالي؛ ويعقد اونلاين عبر تطبيق "زووم"، ويتم بثه مباشرة عبر صفحة أمانة المؤتمرات على الفيسبوك وقناتها على اليوتيوب.ويأتي الحوار ضمن سلسلة "حوار ثقافي" التي تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس أونلاين؛ وتشرف على تنظيم السلسلة الكاتبة الروائية هالة البدري.