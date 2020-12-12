ضبط عصابة انتحلت صفة رجال الشرطة لسرقة أموال المواطنين بأسيوط

ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على تشكيل عصابي انتحل صفة رجال الشرطة لسرقة أموال المواطنين بأسيوط.تلقى مركز منفلوط بلاغا من عاملين شقيقين 22 و25 سنة "مُصاب بجرح سطحي بالرأس" مقيمان دائرة المركز مفاده أنه أثناء تواجدهما بمسكنهما فوجئا بقيام 5 مجهولين يستقلون سيارة ملاكي (أحدهم يرتدى ملابس أميرية شرطة) وبحوزته "بندقية آلية" وآخرين يحملان 2 طبنجة بالدلوف لمسكنهما وتفتيشه وعقب مغادرتهم اكتشفا استيلائهم على ( 80 ألف جنيه، مشغولات ذهبية " خاتم، 2 قرط "، 4 هواتف محمولة ) وأثناء مغادرتهم تقابلوا مع جارهما - 58 سنة - مُسجل جنائي – له معلومات جنائية وقاموا بتفتيشه واستولوا منه على 660 جنيه.وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة كل من عامل - مقيم بدائرة مركز أبنوب – سبق اتهامه فـي 3 قضايا "سرقة بالإكراه إصابة خطأ، إيصال أمانة" ومزارع - مقيم بني عدي دائرة مركز منفلوط سبق تتهامه فـي قضية خطف وسلاح، مالك محل بقالة مقيم قرية بني رافع دائرة مركز منفلوط – سبق اتهامه فـي قضيتي "ضرب، تبديد")، (مالك مقهى - مقيم بني عدي دائرة مركز منفلوط – سبق اتهامه فـي قضية إيصال أمانة)، عامل - مقيم جزيرة الحواتكة دائرة مركز منفلوط) وشهرته كعبوره ( عامل - مقيم قرية العصارة دائرة مركز الفتح ).وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما عدا الخامس والسادس وبحوزتهم ( 10 آلاف جنيه السيارة المستخدمة في الواقعة " ملك الرابع وقيادة الأول")، اعترفوا بالاشتراك مع الهاربين وأضافوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في إرتكاب وقائع السرقات بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة وقرروا بقيام المتهم السادس بارتداء الملابس الأميرية وتوجهوا لمنزل المجني عليهما واستولوا على المسروقات ومكث الثالث بالسيارة لكونه مقيم بذات القرية خشية تعرف أحد الأهالي عليه، وعقب ارتكابهم الواقعة وقبل مغادرتهم قام الأول والسادس باستيقاف جار المجني عليهما والاستيلاء منه على المبلغ.وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.