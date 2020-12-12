رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 12 ديسمبر 2020 الموافق 27 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

«سينوفارم».. أسباب اختيار مصر اللقاح الصيني لعلاج كورونا

السبت 12/ديسمبر/2020 - 01:11 م
اللقاح الصيني
اللقاح الصيني
نادية عبد الباري
طباعة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس الماضي، عن وصول أولى شحنات لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، والذي أنتجته المجموعة الصينية "سينوفارم".

وأمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوزيع اللقاح مجانًا على جميع الفئات المستحقة، فالأولوية ستكون للفئات الطبية، ومرضى الفشل الكلوي والأورام وأصحاب الأمراض المزمنة الصعبة، حسبما أعلنت وزارة الصحة.

وأشارت وزارة الصحة في مؤتمر لها، أن اللقاح سيعطى على جرعتين بينهما 21 يومًا.

وفي السطور التالية، تجيب "الدستور" على سؤال لماذا اختارت مصر اللقاح الصيني "سينوفارم" بالذات؟

◄ الطقس الدافئ سبب
"الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية الطب بجامعة عين شمس، قال إن الصيني (كورونافاك) يعمل من خلال استخدام جزيئات فيروسية ميتة لتعريض النظام المناعي في الجسم إلى الفيروس بدون حدوث رد فعل خطير.

أما لقاح موديرنا ولقاح فايزر إلى نوع آخر يعتمد على الحمض النووي الريبوزي (mRNA) - ويعني ذلك أن جزء من الشفرة الجينية لفيروس كورونا يتم حقنه في الجسم، الأمر الذي يحفز الجسم على البدء في إنتاج البروتينات الفيروسية، وهذا المقدار كاف لتدريب النظام المناعي وبالتالي تظهر أعراضه الجانبية سريعًا على مستقبله، لا نستطيع أحيانًا معالجتها وهو ما يفسر الإصابات الكثيرة التي حدثت في أوروبا مع بدء التطعيم بعقار " فايزر".

ويكمل أنه من الناحية التطبيقية يتميز هذا العقار عن غيره في عدة عوامل أهمها إمكانية تخزينه في ثلاجة عادية في درجة حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية، مثل لقاح أكسفورد على عكس لقاح موديرنا الواجب تخزينه في درجة حرارة -20، بينما يجب تخزين لقاح فايزر في درجة حرارة -70.

ويعني ذلك أن لقاح سينوفاك ولقاح أكسفورد-أسترازينيكا مفيدان أكثر بالنسبة إلى البلدان النامية ودول ذات الطقس الدافئ والتي قد لا يكون في مقدورها تخزين كميات كبيرة من اللقاح في درجة حرارة منخفضة.

◄ مهاجمة كورونا للجسم ستكون محتملة في جميع الحالات
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، أنا مزايا عقار سينوفارم لا تنتهي، حيث يعتبر لقاح معطل بمعنى أنه يحتوى على الفيروس لكنه نما فى المختبر ثم قتل، وبالتالى فهو غير معدٍ، واللقاحات المعطلة معروفة جيدًا وقد استخدمت ضد أمراض مثل الأنفلونزا والحصبة وداء الكلب، لكنها عادة لا توفر مناعة قوية مثل اللقاحات الحية، لذلك قد يكون من الضرورى تناول عدة جرعات بمرور الوقت.

وأكمل، نعتمد في تفضيلاتنا للقاحات على الدراسات والأبحاث التي لا زالت تجرى عليها، ومن ضمنها دراسة جديدة أظهرت أن اللقاح المحتمل لفيروس كورونا الذى طوره علماء صينيون أنتج استجابة مناعية قوية وآثارًا جانبية خفيفة فى اختبار المرحلة المبكرة، وأعلن مؤلفو الدراسة أن نتائج المرحلتين الأوليين من التجارب تظهر أن اللقاح الذي طورته شركة سينوفارم ومعهد ووهان للمنتجات البيولوجية كان آمنًا، وهو ما يبحث عنه الأطباء في المرحلة الحالية، لا سيما أن مهاجمة فيروس كورونا للجسم ستكون محتملة في جميع الحالات حتى مع تلقى اللقاح، لذا علينا اختيار صاحب التأثير المناعي الإيجابي كي يقدر المتلقي على مواجهة كورونا المستجد في موجاته التالية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 11-12-2020

الرئاسة تنشر صورة منح السيسي وسام جوقة الشرف

وزيرة الصحة تكشف الأعراض الجانبية بعد تلقيها لقاح كورونا (فيديو)

مد فترة سداد مُقدمات جدية حجز شقق مبادرة السيسي «سكن كل المصريين» أسبوع

الصور

image description

مركز استضافة المرأة ببني سويف يستقبل عم أحمد بائع المناديل وطفلته (صور)

image description

مصرع سائق في حادث مروري بدمياط

image description

حملات بأسيوط لتسوية الطرق بالقرى والتأكد من جاهزية مخرات السيول

image description

«بيطري أسيوط» تنظم قوافل علاجية بمركزي أبنوب ومنفلوط

image description

«تموين أسيوط»: ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومستحضرات تجميل مهربة

الأكثر قراءة

عودة «السيناريو الأسود».. الصين تعيد عزل مدينة بعد رصد إصابة بـ«كورونا»

محمد الباز يكشف: لماذا سقط الطنطاوي والحريري في انتخابات النواب؟

لماذا يجب أن تضع الدولة يدها على إدارة شركة جهينة؟.. الباز يجيب

تفاصيل مصرع مصريين في حادث سير بالسعودية

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

د. أحمد عكاشة يكشف أسرار العقل البشرى

بقذيفة إرهابية.. مصرع لاعب على ملعب النادي الأهلي باليمن

المخ ذكر أم أنثى؟

منح جائزة حقوقية ألمانية لماريا كولسنيكوفا المسجونة في بيلاروس

أيام زمان

«بسبب صديقته».. لماذا رفض ممثل أمريكي توصيل الملك فاروق بسيارته؟

«طه إسماعيل كان زملكاويًا جدًا».. اعترافات ميمي الشربيني عن انتقاله للنادي الأهلي

«يظهر إني بحبها».. لماذا غفر التابعي لأسمهان تمردها على حبه؟

«أنا تعبانة منها».. لماذا غضبت روز اليوسف من ابنها إحسان عبدالقدوس؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
ماذا قال بوريطة؟
د.مينا بديع عبدالملك
المنشاوى.. البلبل البكّاء
د.كريمة الحفناوى
لا لتطبيب الختان بالتوعية والقانون
صفاء النجار
الذكورة السامة «4»
المزيد

الثقافة

«شلفتو».. مفردات التأديب في الحارة المصرية

غدًا.. افتتاح معرض «الأحجية» بدار الأوبرا

الليلة.. فرقة «غنوة زمان» تحيي حفلا بأوبرا الإسكندرية

مناقشة كتاب «محمد منير.. حالة عشق» بمكتبة مصر العامة