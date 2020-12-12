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سياسي

فرج عامر: وصول اللقاح الصيني دليل على عمق العلاقات بين القاهرة وبكين

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:40 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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اعتبر المهندس محمد فرج عامر، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الصينية ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وصول أولى شحنات لقاح فيروس كورونا لمصر قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة بأنه دليل قاطع على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التى تربط بين القاهرة وبكين وفى مختلف المجالات.

وقال رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الصينية، إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت فى مقدمة الدول على مستوى العالم كله التى بادرت بإرساء مبدأ التعاون الدولى لمواجهة فيروس كورونا من خلال تقديم المساعدات الطبية بمجرد ظهور فيروس كورونا فى دولة الصين حيث قامت بارسال المساعدات الطبية للصين ثم لعدد من الدول الاخرى التى انتشر بها فيروس كورونا.

وأكد المهندس محمد فرج عامر الأهمية الكبيرة للقاح الصينى لمواجهة فيروس كورونا خاصة أن التجارب أثبت فاعليته بنسبة 86 %في الوقاية من فيروس كورونا المستجد و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% فى الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة وهذه النتائج تؤكد ان العالم سوف ينجح فى مواجهة فيروس كورونا، مشيدًا بسياسة وزارة الصحة والسكان بإعطاء الأولوية في توزيع اللقاح للعاملين بالقطاع الصحي مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوي.

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