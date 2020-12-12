ضبط «عصابة ميري مزيفة» تحترف سرقة الأهالي بأسيوط

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط عصابة "ميري" مزيفة انتحل عناصرها صفة رجال الشرطة لسرقة منازل أسيوط بزعم البحث عن أسلحة نارية.تلقى مركز أسيوط بلاغا من ربة منزل 44 سنة أرملة" ونجلها بائع خردة 22 سنة مقيمان بدائرة المركز.بحضور أربعة مجهولين (يستقلون سيارة ربع نقل يرتدون الملابس الأفرنجية وأحدهم يرتدى جلباب وجاكت إلى منزلهما مدعين أنهم من رجال شرطة وقيامهم بتفتيشه بزعم البحث عن أسلحة نارية غير مرخصة وعقب انصرافهم اكتشفا استيلائهم على (مبلغ 25 ألف جنيه - هاتف محمول "بدون شريحة") وقيامهم بالتوجه لمنزل شقيق الأولى تاجر ماشية "58 سنة ومقيم بذات القرية) وقيامهم بتفتيشه بزعم البحث عن أسلحة نارية غير مرخصة وعثورهم على مبلغ 30 ألف جنيه دون الاستيلاء عليه لمشاهدة زوجة التاجر لهم أثناء التفتيش.وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن أسيوط إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم كل من نجلة شقيق المُبلغة الأولى ربة منزل والمحكوم عليها فى قضيتى "تبديد" ومقيمة بدائرة المركز) صديق الأولى عاطل والسابق اتهامه في 6 قضايا "قتل، مشاجرة، إطلاق أعيرة نارية فرض سيطرة، تبديد"، عامل مُقيمان بدائرة المركز، نقاش و3 آخرين.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم عدا المتهم السادس.بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث السرقات "بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة" وقررت المتهمة الأولى أنه نظرًا لارتباطها بعلاقة بالمتهم الثانى وعلمها باحتفاظ المُبلغة الأولى وشقيقها بمبالغ مالية بمنزلهما قام المتهم الثانى بالاتفاق مع باقى أفراد التشكيل على ارتكاب الواقعة حيث توجهوا بتاريخ الواقعة لمنزل شقيق المُبلغة منتحلين صفة رجال شرطة بزعم التفتيش عن أسلحة غير مرخصة إلا أنهم لم يتمكنوا من الاستيلاء على ثمة مبالغ مالية لمشاهدة زوجة التاجر لهم وعقب ذلك توجهوا لمنزل المُبلغة الأولى واستولوا على المبلغ المالى والهاتف المحمول وهربوا.بمواجهة باقى المتهمين بما جاء باعترافات المتهمة المذكورة أيدوها، تم بإرشادهم ضبط (مبلغ 21 ألف جنيه من المبلغ المستولى عليه) وكذا الهاتف المحمول.