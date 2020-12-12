وزير العدل يتفقد مكتب التوثيق المطور في بورسعيد

تفقد المستشار عمرو مروان، وزير العدل، اليوم السبت، مكتب التوثيق المطور بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك بعد ميكنة الخدمات بالكامل.ويحصل المواطن، من خلال المكتب على الخدمات التوثيقية بشكل مميكن، ويمكن للمواطن أن يحرر وثائق وتوكيلات بسهولة.وتابع وزير العدل تنفيذ الإجراءات وكذلك حرص، على التحدث للمواطنين والاستماع إلى آرائهم في المنظومة، وأكد المواطنون أن المنظومة تحقق العدالة، وتوفر الوقت والجهد.