ميركل تبحث غدًا تشديد إجراءات العزل العام مع الولايات الألمانية

قالت مصادر مطلعة، لـ"رويترز"، إنه من المقرر أن تبحث المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع زعماء الولايات، غدا الأحد، تشديد إجراءات العزل العام في ظل تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا والدعوات المطالبة بالتحرك.وتطبق ألمانيا منذ ستة أسابيع إجراءات عزل عام على نطاق جزئي، إذ تغلق الحانات والمطاعم في حين تبقي على المتاجر والمدارس مفتوحة.وفرضت بعض الولايات بالفعل إجراءات أكثر صرامة.وقالت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، إن المناقشات، غدًا الأحد، ستتضمن ما إذا كان يتعين إغلاق المتاجر قبل عطلة عيد الميلاد وتوقيت مثل هذه الخطوة.وقال وزير الاقتصاد، بيتر ألتماير، لشبكة "آر. إن. دي"، اليوم السبت، إن وحدات العناية المركزة في المستشفيات توشك على تجاوز الحدود القصوى لطاقتها، وأن ألمانيا لا يمكنها الانتظار إلى ما بعد عيد الميلاد للتعامل مع ذلك.وأضاف: "علينا أن نوضح كيف ستستمر الأمور الآن.. وإلا فإن الجائحة ستخرج عن نطاق السيطرة تماما".وأظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، أن الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا قفزت إلى 28438، بينما بلغ عدد الوفيات اليومي 496.