«الدستوري الحر» ينظم وقفة احتجاجية أمام البرلمان التونسي

أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى نبأ عاجل لها قبل قليل، بتنظيم الحزب الدستوري الحر وقفة احتجاجية أمام البرلمان التونسي.وفى وقت سابق من الشهر الجارى، نظمت كتلة الحزب الحر الدستوري اعتصاما داخل البرلمان، بسبب خلافات ومناوشات بين رئيستها عبير موسى، ونائبة حركة النهضة جميلة الكسيكسي.