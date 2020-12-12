يعد كتاب "المخ.. ذكر أم أنثى؟" لمؤلفيه د. "عمرو شريف" ود."نبيل كامل" بمثابة رحلة في أشد العوالم غموضًا، ألا وهو المخ.وفي أثناء إبحارنا مع المخ تتجلى عظمة الخالق، حيث يقوم الكتاب بدراسة جوانب التشابه والاختلاف بين مخ الذكر والأنثى في جميع النواحي التشريحية والهرمونية وتأثير ذلك على الحياة البيولوجية والنفسية والوظائف العقلية المختلفة كالذكاء والذاكرة، وفي السطور التالية نستعرض مقتطفات مما ورد في كتاب "المخ.. ذكر أم أنثى؟"• تقول د. "آن موار" مؤلفة كتاب "جنس المخ.. الفرق الحقيقي بين الرجل والمرأة"، أنه يمكن إجمال ما يتميز به المخ الذكوري التنظيمي من سمات في أنه صاحب فكر استراتيجي، وذلك مقابل التفكير التكتيكي الذي يتميز به المخ الأنثوى التعاطفي.• يقول د. سيمون بارون أستاذ علم النفس والأمراض العصبية بجامعة كمبريدج: لقد تم تشكيل المخ الأنثوي وإعداده سلفًا ليقوم بالمشاركة والتعاطف، بينما تم تشكيل المخ الذكوري ليقوم بالوظائف التحليلية.• وقد قسم د."سيمون" العقل إلى ثلاثة أصناف أساسية بناء على نوع القدرات الغالبة:1. العقل التعاطفي: وفيه تغلب القدرات التعاطفية على القدرات التنظيمية، ويمكن تسمية هذا العقل بالعقل الأنثوي حتى ولو وجد في رجل، ويرمز إليه بالعقل المخ من النوع E.2. العقل التنظيمي: وفيه تغلب القدرات التنظيمية على القدرات التعاطفية ويمكن تسميته بالعقل الذكوري، حتى لو وجد في امرأة ويرمز إليه بالعقل المخ من النوع S.3. العقل المتوازن: وفيه تتوازن القدرات التعاطفية والتنظيمية ويرمز إليه بالعقل المخ من النوع B.• ولا يعني تميز عقل المرأة بالمشاركة والتعاطف وتميز عقل الرجل بالتحليل والتنظيم أن المرأة تنعدم التحليل والتنظيم أو أن الرجل يعدم من التعاطف والمشاركة، ولكننا نتحدث عن السمات السائدة للجنسين.• مع اقتراب الشيخوخة تخبو الفوارق بين الجنسين، تلك الفوارق التي كانت واضحة في مراحل الطفولة ثم المراهقة والشباب، ويقترب الرجال والنساء سلوكيًا من بعضهم البعض، فتكتسب النساء سلوكًا ذكوريًا يتميز بالمبادرة وإثبات الذات بينما يصبح الرجال أكثر مهادنة وعاطفية وحرصًا على العلاقات الاجتماعية.• في الدماغ عقلان (أحدهما منطقي والآخر انفعالي)، وقد تبين من خلال الدراسات أن لكل من هذين العقلين مركزًا لحفظ المعلومات (ذاكرة منفصلة).• هناك توازن دقيق بين العقل المنطقي والانفعالي لكن إذا تجاوزت المشاعر حد التوازن، فإن العقل الانفعالي يتسيد الموقف ويكتسح العقل المنطقي.مثال: أب وأم يضحيان بحياتهما في سبيل إنقاذ ابنتهما من الموت (عمل غير عقلاني من منظور العقل المنطقي، ولكنه بمنظور القلب هو الخيار الوحيد، ويدل على أن مشاعرنا العميقة هي مرشدنا الأساسي، وأن لها قوة تأثير كبيرة في شئوننا الإنسانية وليس للعقل المنطقي وحده).لماذا تختلف ردود أفعال النساء والرجال تجاه المواقف المختلفة؟ وهل هذا له علاقة بالمخ؟هناك فوارق بين المخ الذكوري والمخ الأنثوي، ومعرفتنا بهذه الفوارق تفسر لنا الاختلاف في طريقة التفكير والسلوك بين الرجال والنساء:1- العقل الانفعالي وذاكرته (الأميجدالا) يكون أكثر نشاطًا في النساء عن الرجال، "الأميجدالا" هو مركز الوظيفة الانفعالية والعاطفية وهو الذي يتحكم فينا حين تسيطر علينا الشهوة أو الغضب أو الوله في الحب أو التراجع خوفًا، وهو المسئول عن انفعالاتنا وعواطفنا وهو بمثابة جهاز الإنذار في المخ.2- منطقة (فرس البحر) المسئولة عن الذاكرة الواعية تكون أكثر وعيًا بالتفاصيل في النساء عن الرجال، ولكن إذا اشتمل الموقف على تهديد أو تحدٍ أو استفزاز، فإن استجابة (الأميجدلا) عند الرجال تكون أشد وأسرع كما تتميز بالعدوانية.3- الرجال يعتمدون في عملية التفكير على معالجة المعلومات بدرجة أكبر من النساء، وهذا ما يؤدي الى تفوق الرجال في الرياضيات، أما النساء فيعتمدن على تبادل المعلومات بين مناطق المخ المختلفة، وهذا ما يفسر كفاءتهم في تعلم اللغات.4- المرأة لديها قدرة أكبر على امتصاص الصدمات والتعافي منها بشكل أسرع من الرجل رغم أنها مخلوق عاطفي ولكن السر يكمن في وجود اتصال بين المخ الأيمن للمرأة المسئول عن الانفعالات ونصف المخ الأيسر المسئول عن المنطق مما يسمح لها على المدى البعيد أن تخضع مشاعرها للمنطق بدرجة أكبر من الرجل.5- تدور حوارات الرجال عادة حول الأمور العامة كالرياضة والسيارات والكمبيوتر، بينما تتركز أحاديث النساء حول العلاقات الإنسانية والشخصية والنفسية والأطفال والموضة.6- الأسلوب الذكوري في الاعتراض يعتمد على المواجهة ولا يواري، بينما لا يحدث ذلك في النساء. فغالبًا ما تعرض النساء الرأي المخالف بطريقة لطيفة أو تعمد إلى إظهار الاندهاش، وفي مجال العمل تحاول المرأة أن تغطي النقد بطبقة من السكر وإذا كانت مديرة فإنها تعطي أوامرها عادة وكأنها تستشير مرءوسيها.7- عادة ما تكون المرأة أكثر حدة وأعلى صوتًا وصراخًا عند الانفعال.8- الحوار المستمر يعتبر إحدى الآليات التي تستخدمها المرأة للتخفيف عما بداخلها من توتر أولًا بأول، وفي المقابل تمثل ممارسة الرجل للجنس أسلوب التهدئة المثالي للتوترات المتراكمة ولا يمثل الحوار المتنفث الأساسي عنده.9- يختلف مفهوم النجاح بين النساء والرجال حيث يركز الرجال على الترقي الوظيفي والشهرة والعائد المادي، بينما توجد للنساء اهتمامات أخرى أعمق كالأمومة وتربية الصغار.10- النساء أكثر قدرة من الرجال على قراءة الأفكار والمشاعر والاهتمام بمعاناة الآخرين و"حل شفرة" تعبيرات الوجوه ونظرات العيون ونبرات الصوت وحركات الجسد، لأن لديها عقلًا تعاطفيًا.11- الرجال أكثر كفاءة في قراءة ورسم الخرائط ومتميزون في الذكاء المكاني بوجه عام لأن لديهم عقلًا تنظيميًا.12- القدرات اللغوية للنساء أكبر.13- الرجال متفوقون في التعامل مع الأجسام المتحركة مثل لعبة البلياردو.14- تهتم النساء بالأشخاص أكثر من الأشياء والحميمية والتواصل وتحرص على مشاعر الآخرين وتهتم بالجوانب الاجتماعية والإنسانية.15- يتميز الرجال عن النساء في مجال القدرات التحليلية والتصنيفية والإنشائية والانتباه للتفاصيل المهمة.16- الرجال متفوقون في مهارات البرمجة في علوم الكومبيوتر والمجالات التي تحتاج لقدرات تصنيف عالية، كما أنهم متفوقون في دراسة الهندسة والفيزياء وصناعة الآلات الموسيقية وصقل الماس.17- يستغرق المخ التعاطفي للمرأة في التفاصيل المحيطة بالمواقف التي يتعامل معها، ومن ثم فله قدرات تنفيذية عالية (تفكير تكتيكي).18- يتميز الرجال عن النساء بالتفكير الاستراتيجي، بمعنى القدرة على التخطيط والتدبير ورسم ووضع التصورات العامة.19- يمكن أن نجمل السمات العقلية والسلوكية للمخ التنظيمي للرجل، الاهتمام بالإنجاز والسيادة وحب الرياسة، وتعبر عن ذلك عالمة النفس الكندية "ساندرا وتلسون" بقولها "إن الرجال مستعدون للتضحية بالمال والوقت والصحة والأمان والصداقة والعلاقات الإنسانية من أجل الحصول على النجاح والقوة والسيطرة، أما النساء فلم يخلقن هكذا".ملحوظة: معظمنا كبشر يقع في المنطقة الوسطى التي تجمع سمات مختلفة من هذين النمطين فمثلًا "الزعامة" لن تتحقق لشخص إلا في وجود قدر كبير من الجرأة والاقتحام والاهتمام بالسيادة وحب الرياسة، ولكن إذا خلا ذلك من التعاطف والإحساس بمشاكل الآخرين تحول الأمر في النهاية إلى ديكتاتورية بغيضة.