د. أحمد عكاشة يكشف أسرار العقل البشرى

ما زال المخ البشري يحير العلماء - حتى الآن - بالرغم من التقدم العلمي الهائل، وما زال هناك الكثير من خبايا المخ البشري مجهولًا، وإذا كان العلماء قد استطاعوا التعرف على مكونات المخ تشريحيًا ووظيفًيا مما مكنهم من علاج الكثير من أمراضه، إلا أنهم في بحثهم عن العقل الذي هو جوهر المخ اكتشفوا أنهم أمام لغز كبير!في السطور التالية، يقدم لنا د. "أحمد عكاشة" أستاذ أمراض الطب النفسي بكلية الطب - جامعة عين شمس - والرئيس الأسبق للجمعية العالمية للطب النفسي من خلال كتابه "التشريح النفسي للشخصية المصرية" الكثير من المعلومات عن طبيعة المخ البشري والاختلافات بين عقل الرجل والمرأة:1- توصل العلماء إلى أنه لا توجد علاقة مباشرة بين حجم المخ ونسبة الذكاء، فالفيل مثلًا يملك مخًا أكبر من الإنسان ولكنه ليس أذكى منه وعندما تم تشريح مخ أينشتين بعد وفاته لم يجد العلماء أي فرق بينه وبين مخ أي متخلف عقليًا. وهذا يعني أن الاختلاف هو في طريقة أداء الخلية العصبية في المخ لوظائفها.2- لو أكملنا رحلتنا الخيالية مع العقل وسألنا: هل نستغل قدراتنا العقلية بنسبة 100% أم أقل من ذلك بكثير؟ والإجابة أننا طالما لا نعلم بالتحديد ما هي طاقات المخ البشري، فلا شك أن الإنسان لا يستغل إلا قدرًا ضئيلًا من إمكاناته العقلية، ولا أحد يدري ربما لو استطعنا استخدام قدر أكبر من قدرات المخ لنتج عن ذلك تداخل في الوظائف.3- ومع ذلك يمكن تحسين الأداء العقلي عن طريق التدريب. فالذاكرة مثل المكتبة يمكن تحسين الخدمة بها عن طريق العناية بترتيبها وليس بالضرورة زيادة سعتها.4- من خلال الأبحاث العلمية الحديثة توصل العلماء إلى أن هناك اختلافًا في الشحنات العصبية الصادرة عن مخ كل من الرجل والمرأة، سواء عند ممارسة النشاطات العقلية كالقراءة أو في حالة الاسترخاء.5- توصل العلماء إلى أن الرجل يستخدم بصفة مستمرة النصف المخي الأيسر(المسئول عن المنطق) وجزءًا من النصف الأيمن (المسئول عن العاطفة) بينما يعمل النصفان في اتصال مستمر في مخ المرأة، وهذا يعني أن إدراك المرأة كلي يجمع بين المنطق والعاطفة.6- ثبت علميًا أن هناك انفصالًا بين مشاعر الرجل ومنطقه، بمعنى أن الرجل عندما يحب، يحب بلا منطق وعندما يمنطق الأمور، فإنها يمنطقها بلا عاطفة، في حين أن المرأة تمنطق الأحداث بعاطفية، وفي قمة عواطفها لا تتخلى عن المنطق.7- ينبغي هنا أن أؤكد أنني لا أوافق على تحديد معنى كلمة عاطفية في إطار الضعف، وكذلك لا أوافق على استخدام المنطق للإشارة إلى القوة بل أؤكد أن قوة المرأة تكمن في عاطفتها.8- تؤكد الأبحاث أن مخ الرجل منقسم إلى أجزاء متباينة تمارس وظائفها المختلفة في انفصال عن بعضها البعض مع قليل من المنازعة، بينما يمثل مخ المرأة وحدة متداخلة.9- أشارت الأبحاث إلى أن الغضب ينبه عند المرأة منطقة "التلفيف الحزامي" التي تتحكم في الانفعالات المركبة كالغضب وتعبيرات الوجه المصاحبة لذلك، أما عند الرجل فالغضب ينبه منطقة "الفص الصدغي" له فتتحول المشاعر إلى أفعال وحركات وعدوان على الآخرين، لذا فإن العنف سمة ذكورية بغض النظر عن القوة العضلية.10- تقوم القشرة المخية بتوجيه مشاعر الإنسان، وقد أدى وجود هذه القشرة إلى نمو رابطة الحب بين الأم وطفلها مما حقق الالتزام بتربية الأطفال لسنوات طويلة، لهذا فالكائنات التي ليست لها قشرة مخية متطورة تفتقر إلى عاطفة الأمومة مثل الزواحف التي تختبئ صغارها غريزيًا من أمهاتها بعد فقس البيض خشية أن تلتهمها الأم. لذا فالأمومة غريزة فطرية أما الأبوة فعاطفة مكتسبة.11- تؤثر الحالة النفسية للأم في تشكيل مخ أبنائها خصوصًا خلال العامين الأولين من الولادة. فالأمهات المتوترات يكسبن بناتهن مخًا متوترًا يؤثر في نظرتهن للعالم من حولهن، ويمكن لهذه التأثيرات أن تنتقل عبر عدة أجيال إلى الأحفاد.12- تظهر الفوارق بين الذكر والأنثى بشكل أوضح في الحواس الخمس:• فإذا بدأنا بالسمع، نجد الإناث يمتلكن قدرات سمعية أعلى من الذكور مما يعينهن على سماع بكاء الصغار، وقد أدى ذلك إلى أن من بين كل عشرة أشخاص يحسنون الغناء نجد رجلين فقط والباقي من النساء.• وإذا انتقلنا للرؤية، وجدنا أن النساء يبصرن في الظلام بكفاءة أعلى من الرجل، كما أنهن أعلى حساسية للون الأحمر والدرجات القريبة منه، ويعينهم ذلك على رؤية ما قد يصيب صغارهم من طفح جلدي بينما يبصر الرجال درجات اللون الأزرق بكفاءة أعلى.• تتميز المرأة بقدرتها على رؤية مجال بصري أوسع يمينًا ويسارًا، بينما يتمكن الرجل من رؤية تفاصيل أدق ولكن في المنطقة الضيقة المواجهة له مباشرة.• في مجال إحساس الجلد، نجد أن حساسية المرأة للمس تزيد عن حساسية الرجل بعشر مرات على الأقل، وفي الوقت نفسه فإن لدى النساء القدرة على تحمل الألم المتواصل (كمتاعب الحمل) لفترات أطول من الرجل.• بالنسبة لتذوق الطعام تتميز النساء بحساسية أعلى للمذاقات المُرة كما يفضلن التركيزات العالية من السكريات والحلوى بينما يتميز الرجال بتذوق أكبر للملح وكذلك فالنساء يمتلكن أنوفًا أكثر حساسية من الرجال.هل يعني ذلك أن عقل المرأة أكثر تحضرًا وتطورًا من عقل الرجل؟ لا جدوى من الهروب، المرأة تغيرت.. جسديًا ونفسيًا والأخطر عقليًا، نحن على أبواب عصر جديد يحمل للمرأة ملامح مختلفة تمامًا لكل ما عرفناه عن النساء.. فالأنثى الضعيفة المنكسرة الباحثة عن الحماية صورة سوف تدخل قريبًا أرشيف الذكريات.ويعلن د. أحمد عكاشة أن التحدي الحقيقي الذي يواجه الإنسان في هذا العصر ليس اكتشاف كواكب مجهولة ولا أقمار غامضة تجوب الفضاء الفسيح ولكن اكتشاف قدرات الإنسان الخفية وأخطرها العقل، وخاصة عقل المرأة الذي ثبت بما لا يدع مجالًا للشك أنه يختلف في بعض الجوانب التركيبية والكثير من الجوانب الوظيفية والعقلية عن مخ الرجل.ويختتم د. "عكاشة" بقوله إن من يفهم ويستوعب تشريح وفسيولوجيا وكيمياء المخ ولا يؤمن بوجود الله، فإنه لم يفهم شيئًا لأن المخ البشرى هو معجزة الخالق.