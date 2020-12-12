جرعة النجاة.. «الدستور» تفتح ملف التوزيع العادل للقاحات كورونا

ـ ما هي حصة مصر في اللقاحات العالمية؟

ـ ما الفئات المستحقة للقاحات كورونا في مصر؟

ـ مدراء مستشفيات العزل - المتعافين والأطباء هم الفئة الأولى.. والقرار يعود للصحة

ـ إلى أين وصل العالم في تجارب اللقاحات؟

ـ القطاع الدوائي والصيدلي يحدد ثلاث فئات هم الأولى باللقاح

ـ أصحاب الأمراض المزمنة الفئة الثانية المستحقة للقاح

انفراجة يعقبها أزمة ستواجهها مصر وربما غيرها من دول العالم، بعد الحصول على حصتها المقررة من لقاحات «كورونا» العالمية وشيكة الانتهاء، فالعالم الآن تخطى مرحلة الحديث عن لقاح للفيروس، وأصبح التخوف الأكبر هو فكرة التوزيع العادل له، فإذا ضُمن ذلك على المستوى العالمي، فكل دولة حتمًا ستواجه أزمة داخلية لتوزيع اللقاح بشكل عادل.بالتأكيد هناك صعوبة تقترب إلى الاستحالة في أن تضمن دول العالم كلها نصيبها من اللقاحات، وتزداد الصعوبة في توفير اللقاح لكل فئات المجتمع الواحد، فهناك فئات تسمى الأشد احتياجًا، أو الأكثر عُرضة للإصابة وغالبًا الوفاة جراء الوباء العالمي، لذلك ستواجه الدول أزمة بعد الحصول على اللقاح، فلا بد من الإجابة على تساؤل من يحصل على اللقاح أولًا؟.السؤال ربما يبدو لا إجابة حاسمّة له في الوقت الحالي، لكن هناك سيناريوهات محتملة لكيفية توزيع اللقاح في مصر بعد الحصول على حصتها، ذلك ما تتبعته "الدستور" لمعرفة الإجابة بشأن التساؤل والسيناريوهات المحتملة التي اختلفت في اختيار الفئة المُستحقة للحصول على اللقاح لكنها اتفقت على أن وصوله لجميع الفئات سيكون صعب للغاية.تنقسم دول العالم إلى 3 أنواع الأول دول تسعى لإنتاج المصل، وأخرى تنتظره، وثالثة تشارك في أبحاث ودراسات عالمية لإنتاح اللقاحات، ومصر ضمن الفئة الأخيرة، لذلك كانت على رأس الدول التي ضمنت حصتها من اللقاحات بموجب تلك المشاركة العلمية.المشاركة المصرية تخص لقاحين محتملين لفيروس كورونا من أصل 11 لقاحًا عالميًا وصلت بالفعل إلى تجارب المرحلة الثالثة، ضمن 40 لقاحًا في مرحلة التقييم السريري البشري، اللقاحين يعودان إلى التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.وفي نفس الوقت استطاعت مصر ضمان حصتها من لقاح فايزر الأمريكي، وفق إعلان وزارة الصحة في 11 نوفمبر بأن مصر ضمنت 20 مليون جرعة، تم التعاقد عليها من الشركات العالمية المصنعة في أمريكا بحيث يكون لمصر الأولوية فور الإنتاج والطرح، ومن الممكن أن تضاعف الكمية في حال احتياج مصر لذلك بشرط ضمان عدم وجود آثار جانبية.وفي الآونة تحاول مصر حجز 30 مليون جرعة آخرى من لقاح "جامعة أكسفورد" البريطاني مع اشتراط التأكد من فعاليته وأمانه، بالتزامن مع احتمال إنتاج اللقاح الصيني أو الروسي في الداخل المصري حال نجاح تجاربهما النهائية.الحديث عن الفئات المستحقة للقاح أولًا شائك للغاية، لكن بالرجوع لسياسية منظمة الصحة العالمية، سنجد لها رؤية بأن التوزيع العادل للقاح لا بد أن يكون بنسبة 20% من عدد سكان كل دولة وسيتحكم في ذلك المرفق العالمي للقاح كورونا "كوفاكس".«كوفاكس» هو آلية دشنتها منظمة الصحة العالمية نجحت في استقطاب 172بلدًا حتى الآن باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، بما يمثل أكثر من 70% من سكان العالم، لضمان التوزيع العادل لإمدادات اللقاحات المستقبلية ضد كورونا خاصة الدول الفقيرة.بموجب تلك المبادرة، فإن التوزيع العادل بحسب منظمة الصحة العالمية يكون 20% من عدد سكان الدولة، تبدأ بالفريق الطبي ثم كبار السن ثم أصحاب الأمراض المزمنة ثم طلاب الجامعات والمدارس وأخيرًا موظفي الدولة.طبقنا تلك الآلية في مصر بشكل تقريبي، من خلال مقارنة أعداد الفئات التي ذكرتها الصحة العالمية، بالـ20 مليون جرعة التي ستحصل عليها مصر وُجد أنها بالكاد ستكفي الفئات الأولى بالحصول على اللقاح أولًا.العاملين بالقطاع الصحي وهم الفئة الأولى التي رأت الصحة العالمية أولويتهم في الحصول على اللقاح، يبلغ عددهم في مصر 285.451 ألف، بموجب 126 ألف و197 طبيبًا، و217 ألف و105 ممرض، و54 ألف و73 صيدلي، وبلغت نسبة الوفيات في القطاع الصحي (أطباء فقط) خلال الموجة الأولى من كورونا 3.5%.يأتي من بعدهم المسنين (60 عامًا) الأكثر استحقاقًا للقاح، والذين بلغ عددهم وفق آخر إحصاء صدر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يناير 2020، حوالي 7 ملايين بنسبة 7.1% من إجمالي السكان، 1.1 مليون منهم لازالوا في سوق العمل، وكانت نسبة وفيات كبار السن بسبب فيروس كورونا خلال الموجة الأولى 100% من إجمالي الأعداد.نستطيع إخراج فئتي كبار السن فوق الـ70 عامًا وطلاب المدارس من تلك الحسبة، بعدما أعلنت الصحة العالمية في 1 أكتوبر العام 2020 أن اللقاحات لا تناسب البالغين أقل من 18 ولا أكثر من 60عامًا، وأن هناك بعض الدول التي تسعى لإنتاج لقاح لتلك الفئات.أما أصحاب الأمراض المزمنة في مصر يبلغ تعدادهم من 7 - 12 مليون، وفق إحصاء صدر من التحالف المصرى للأمراض المزمنة (حكومي) خلال منتصف يونيو الماضي من العام 2020، في وقت بلغت فيه نسبة وفيات أصحاب الأمراض المزمنة جراء الفيرس 95%.وأخيرًا موظفي الدولة والمؤسسات الحكومية، الذين يبلغ عددهم 5 مليون موظف إداري وفق آخر إحصاء صدر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال أغسطس من العام الماضي 2019.وبذلك أصبح هناك بشكل تقريبي 19 مليون و285.451 ألف شخص هم الأولى بلقاح فيروس كورونا في مصر والأكثر احتياجًا له في حال أن تعداد أصحاب الأمراض المزمنة 7 مليون فقط وليس 12 مليون.لكن من ستكون الفئة الأولى المستحقة؟ يتفق مدراء مستشفيات العزل الصحي مع منظمة الصحة العالمية بشأن أن الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي هم الفئة الأولى باللقاح، ويؤكد على ذلك الدكتور حازم أبو العباس، مدير مستشفى عزل 15 مايو، بإن وزارة لصحة والسكان لم تعلن حتى الآن عن خطة توزيع لقاحات كورونا على المستشفيات المصرية.ويوضح لـ"الدستور" أن الوزارة ولجنة كورونا يجريان خطط مثلى عن كيفية توزيع اللقاح وآلية توزيعه على المستشفيات المصرية التي تتقاطع مع الفيروس، مثل مستشفيات العزل والصدر والحميات.مدير مستشفى العزل يشير إلى أن المستشفيات ليس دورها توزيع اللقاحات لكنها تستقبل عدد من الجرعات التي ستحددها وزارة الصحة، ومن ثم سيتم حقنها وفق خطة معينة تضعها الوزارة وليس المستشفى، إذ أنه هناك فئات عديدة وشرائح مختلفة من الناس ولكن الأمر والقرار في يد وزارة الصحة هي من تصرح أي فئة منهم ستحصل على اللقاح.الدكتور حازم يقول: "اللقاح يتم حقنه للأشخاص المتعافين وذلك من أجل وقايتهم من المرض، أما الحالات المصابة فعليًا بالفيروس فيتم علاجهم بالدواء وليس اللقاح"، لافتًا إلى أنه يرجح أن اللقاح سيتم منحه للأطقم الطبية بالمستشفيات لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس المستجد وحتى يستطيعوا إكمال مسيرتهم ومواصلة عملهم بأمان.لم يختلف توقع الدكتورة أسماء النمر، مدير الاستقبال بمستشفى صدر العباسية، التي توضح أنه حتى الآن لم تُعلن وزارة الصحة عن آلية التعامل مع لقاحات فيروس كورونا التي سيتم استيرادها من الخارج، بحسب الاتفاقات التي أبرمتها الدولة مؤخرًا مع الشركات العالمية، التي وصلت إلى تجارب شبه نهائية للقاح وتم حجز حصة مصر منها.النمر تؤكد لـ"الدستور" أنه حتى الآن لم تصل أي نشرات أو معلومات أكيدة من قبل وزارة الصحة بشأن آلية توزيع اللقاح، وهناك العديد من السيناريوهات الموقعة لتوزيع اللقاح، وعلى رأسها هي حقن الأطقم الطبية بالمستشفيات لاسيما مستشفيات العزل لأنها تتعامل مع حالات إيجابية مصابة بالفعل بالمرض.تضيف: "هناك أيضًا العديد من الفئات الأكثر احتياجًا للحصول على اللقاح وعلى رأس القائمة تأتي الأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات العزل، ومن ثم المستشفيات الحكومية التي تم تخصيص أقسام داخلها للعزل ومستشفيات الحميات والصدر، بالإضافة إلى فئات كبار السن وحالات الأمراض المزمنة أو الحالات التي أُصيبت بفيروس كورونا سابقًا".ويكشف الدكتور محمد إسماعيل، مدير مستشفى الجلاء العام السابق، عن أن وزارة الصحة لا تنتظر فقط وصول اللقاح ولكنها في الوقت الذي تجري فيه إتفاقيات مع الشركات العالمية للحصول على جرعات من اللقاح التي أثبت نتائج فعالة وإيجابية، تحاول الشركات المصرية إيجاد لقاح مصري يناسب جميع فئات المصريين ويكون متوفرًا للجميع.ويرى المدير السابق لمستشفى الجلاء، أنه حتى الآن يعد اللقاح الأجنبي هو الخيار الأنسب وذلك لرخص ثمنه وسعره عن اللقاح المصري؛ ويرجع رخص سعر اللقاح الأجنبي إلى أنه يتم حفظه في درجات حرارة عادية ولا يحتاج إلى درجات تبريد عالية كاللقاح المصري الذي يحتاج إلى أن يُحفظ في درجة حرارة سالب 72 مئوية.وعن توقعاته بشأن آلية التوزيع المثلى للقاح، يقول: "سيتم توزيعه وفقًا لخطة محددة ستضعها وزارة الصحة على أن تلتزم بتنفيذها جميع المستشفيات والأطقم الطبية؛ فيما سيتم حظر تداول اللقاح في الصيدليات العامة لأنه بمثابة أمن قومي ويقتصر تداوله على المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية التابعة لها كما أنه لن يحصل عليه إلا الفئات التي ستحددها وزارة الصحة، وسيكون الأولى هم فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".وعلى الصعيد العالمي فهناك 4 تجارب عالمية تعتبر رائدة في الوقت الحالي، أولهم لقاح كورونا الأمريكي، والتي كان آخر إعلان عن لقاحها هو أنه فعال بنسبة 90%، وذلك بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، التي تعد المرحلة الأخيرة قبل تقديم طلب الحصول على الرخصة.ويعتمد اللقاح يعتمد على تقنية تعتمد على المادة الوراثية المعروفة باسم "مرسال الحمض النووي الريبي" أو "إم آر إن إيه"، ويحتوي اللقاح على جزء من الحمض النووي الريبي، الذي استخلصه العلماء من الفيروس.يليه اللقاح الروسي "سبوتنيك v" الذي وصلت فاعليته إلى نسبة 92% بعد الانتهاء من التجارب السريرية التي أجريت على عدد من المتطوعين، وهو أحد اللقاحات الذي تشارك فيه مصر من خلال الأبحاث العلمية والتجارب التطوعية.ثم لقاح بريطانيا الذي يعمل عليه مختبر الأدوية البريطاني "أسترازينيكا" بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وأعلن مؤخرًا أن لقاحه فعال بنسبة 70%، وقد تصل فعاليته في بعض الحالات إلى 90%، وأخيرًا اللقاح كورونا الصيني الذي لازال في طور التجارب، حيث تم الانتهاء من أول 3000 متطوع وحصلوا على اللقاح، فيما بدأت الوزارة الصينية في تحليل الأجسام المضادة، مُوضحة أنه حتى الأن لم ترصد أي أعراض غير متوقعة على المشاركين في التجارب.بالرغم من أن القطاع الدوائي والصيادلة يتقاطع عملهم مع مرضى فيروس كورونا بطريقة غير مباشرة، إلا أنهم أتفقوا على أن الأطباء هم الأولى باللقاح فور وصوله، منهم الدكتور حاتم البدوي، سكرتير عام شعبة أصحاب الصيدليات، الذي أكد أن هناك مسؤولية ضخمة على الصحة في توزيع 20 ملين جرعة من اللقاح على عدد ضخم من الفئات فلا بد من ترتيب الأولويات.يضيف البدوي: "الدواء سلعة استراتيجية، وبالتالي فإن وجود لقاح لعلاج وباء عالمي بالتالي ستكون الدولة بأكملها مستنفرة، ومن المتوقع أن تتولى هيئة الشراء الموحد استحضراه واستقدامه لمصر وتوزيعه، وتتولى وزارة الصحة توزيعه على منافذها ومستشفياتها لأنه ستكون هناك ضوابط لصرفه".ويوضح البدوي أن من الطبيعي أن تكون الفئة الأولى للحصول على اللقاح هم الأطقم الطبية من طبيب وممرض ومسعف وصيدلي، ولا بد من عدم إغفال الصيدلي الحر من أصحاب الصيدليات العامة، فأنه أحد أهم أفراد الأطقم الطبية المعرض للعدوى والخطر".سكرتير عام الشعبة يشير إلى أن الموجة الأولى لفيروس كورونا شهدت سقوط وفيات عديدة من هذه الأطقم، لذلك هم الأولى والأحق باللقاح، وإذا استمر سقوطهم مع استمرار الفيروس فيعني انهيار منظومة الصحة لأنهم يعتبرون عواميد المنظومة الطبية، ومن ثم أصحاب الأمراض المزمنة، وأخيرًا كبار السن".ويتفق معه الدكتور محيي حافظ، عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إذ يرى أن السيناريو المتوقع لتوزيع اللقاح أن يبدأ بالأطباء المعالجين والمخالطين للمرضى المصابين بفيروس كورونا، سواء أطباء وتمريض وصيادلة، أما الفئة الثانية ستكون فئة كبار السن لأنهم الأكثر عرضة للإصابة، مثلما حدث في الموجة الأولى من فيروس كورونا.ويشير لـ"الدستور" إلى أن الفئة الثالثة هم مرضى الجهاز التنفسي وبغض النظر عن عمره، وذلك لأنه الأكثر عرضة للاصابة بهذا الفيروس، وكذلك أصحاب الأمراض المناعية الذين يكونوا عرضة للإصابة بالمرض، وما يزيد على ذلك يوزع بشكل أو بأخر على فئات الشعب.ويؤكد أن عدد الجرعات المذكورة لن تكفي لتداولها للبيع والشراء من خلال الصيدليات، وإنما ستكون من خلال منافذ وزارة الصحة والسكان فقط لأن العدد محدود وفئاته محددة، مشيرًا إلى أن الحل هو إنتاج اللقاح المصري الذي تم فيه فصل السلالة المحلية بالنوع الجيني المحلي فهو الأكثر فعالية، وهنا 500 جرعة تحت التجربة بالفعل منه.وينصح الدكتور محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، بإن تسير مصر وفق التحالف الدولي الذي يجمع بين 172 دولة، فمن أولوياته مساعدة دول العالم الثالث في الحصول على اللقاح والتوزيع العادل له.ويوضح لـ"الدستور" أن البند الثاني من ذلك التحالف يؤكدأنه في حالة وجود لقاح لعلاج الوباء لأي شركة فإن أول من يحصل عليه هم الأطقم الطبية مجانًا؛ لأنهم الصف الأول في مواجهة الفيروس، وهو ما ستضمنه منظمة الصحة العالمية.فؤاد يوضح أن شركات الدواء العالمية ستلجأ إلى منظمة الصحة العالمية للحصول على كشف بالدول وعدد الإصابات فيها، وأن هذه الشركات هي من ستحدد إنتاجها للقاحات وفقًا لعدد الإصابات المُعلن رسميًا لكل دولة، ولن يتم انتاجها بشكل عشوائي بالمليارات.ويضيف: " الفرصة الحقيقية تكمن في تصنيع اللقاح هنا في مصر، خاصة وأن لدينا قوانين الملكية الفكرية أنه في حالة الأوبئة على كل الدول أن تصنع الأدوية أو اللقاحات دون العودة إلى الشركات المصنعة، فمن الممكن أن نعرف تركيبات دواء فايزر ونقوم بتصنيعه، وفقًا لقوانين الملكية الفكرية وقوانين منظمة التجارة منذ عام 2002".على النقيض يرى الدكتور هشام الحفناوي، عميد المعهد القومي لأمراض السكر والغدد الصماء، يرى أن مرضى السكر والأمراض المزمنة مثل القلب والكلى والضغط، من آوائل المستفيدين من لقاح فيروس كوفيد 19.ويوضح لـ"الدستور" أن أصحاب الأمراض المزمنة يعانون من مناعة ضعيفة، وهم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وفي حال إصابتهم به يكون تأثيره عليهم أكثر من غيرهم من الأشخاص العاديين.ويفسر الحفناوي تأثير فيروس كورونا على مرضى السكر قائلًا: "عندما ترتفع مستويات السكر في الدم لدى المريض، تنخفض مستويات المناعة في جسمه، وتصبح غير قادرة على ردع البكتريا والفيروسات التي تهاجم الجهاز المناعي، وعلى رأسها فيروس الانفلونزا، وفيروس كورونا المستجد، وقد يسبب الفيروس مضاعفات جسيمة لأصحاب الأمراض المزمنة".وفي نفس الوقت يشدد على ضرورة أن يكون هناك نصيب للأطباء في الحصول على جزء من اللقاحات، نظرًا لكونهم على رأس قائمة المهددين بالإصابة لتعاملهم مع المصابيين بفيروس كورونا بشكل مباشر.بينما يرى الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، أن أصحاب الأمراض المزمنة هما الفئة الأولى باللقاح تحديدًا مرضى القلب فهم أكثر المرضى احتياجًا لمصل فيروس كورونا، لأنه يؤثر على الشريان التاجي بشكل مباشر، مما يؤدي إلى ارتفاع إنزيم القلب.يضيف لـ"الدستور": "فيروس كورونا لا يتوقف تأثيره عند المصابين بأحد أمراض القلب فقط، وإنما يمتد تأثيره إلى القلب بصورة مباشرة في كثير من الحالات، ويسبب التهاب الأوعية الدموية وعضلة القلب، مما يؤدي في النهاية إلى عدم انتظام ضربات القلب، ويسبب ضررًا بالغًا في القلب حتى للأشخاص الذين لم يعانون من أي إصابة في القلب أو الأوعية الدموية قبل ذلك".مدير معهد القلب يوضح أن الاختلال في وظائف القلب أحد مضاعفات فيروس كورونا المستجد، التي أودت بحياة الكثيرين حول العالم، حتى من أصحاب السن الصغير، ولم تقتصر الوفيات فقط على أصحاب الأعمار المتقدمة، مبينًا أن الطبيب المشرف على حالات الإصابة بفيروس كورونا من مرضى القلب لا يستطيع التعامل مع المريض بمفرده.يشير استشاري أمراض القلب إلى زيادة عدد حالات جلطات القلب التي تسبب الوفاة في الآونة الأخيرة، بسبب زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا من مرضى القلب والأمراض المزمنة، متمنيًا أن يكون مرضى القلب على نفس درجة الأولوية التي تتمتع بها الأطقم الطبية، نظرًا لخطورة موقفهم وتهديد فيروس كورونا المستجد لحياتهم كل يوم.