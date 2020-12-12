بقذيفة إرهابية.. مصرع لاعب على ملعب النادي الأهلي باليمن

لقى اللاعب ناصر الريمي، لاعب نادي الطليعة اليمني، مصرعه إثر سقوط قذيفة حوثية على ملعب نادي الأهلي بمدينة تعز، صباح اليوم، ومعه نجله أثناء تدريبات رياضية.وقال مصدر رياضي في تعز إن لاعب طليعة تعز السابق الكابتن ناصر الريمي قتل ونجله، وأصيب آخرون بقذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، صباح اليوم، على ملعب النادي الأهلي.وأضاف المصدر أن الحوثيين استهدفت ملعب النادي الأهلي شرق المدينة أثناء ممارسة لاعبين التمارين.واستهدفت ميليشيا الحوثي ملعب أهلي تعز بعد أيام على استهدافها ملعب الشهداء، ضمن الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق الرياضة والرياضيين.