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عالم

أبوالغيط يهنئ العسومي بتأسيس مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:37 م
جريدة الدستور
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هنأ أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، على تأسيس مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية.

وأكد أبوالغيط- خلال جلسة البرلمان العربي الثانية لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث- أن تأسيس المركز يعد خطوة للأمام نحو تطوير العمل الدبلوماسي البرلماني العربي، من أجل تأسيس قاعدة واسعة على دراية وفهم حقيقيين بطبيعة الدبلوماسية البرلمانية وإمكانيات توظيفها بشكل أكبر لخدمة المصالح العربية، فهي أداةٌ مهمة للتواصل مع العالم، وتكتسب أهمية متزايدة خلال المرحلة القادمة التي تتطلب- في تقديري- جهدًا أكبر وأكثر خبرة ودراية في طرح الموضوعات العربية المهمة.

وانطلقت، صباح اليوم السبت، جلسة البرلمان العربي الثانية لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، وبحضور الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط.

وتعقد هذه الجلسة في الذكرى الثامنة لتأسيس البرلمان العربي بصفته الدائمة، بعد سبع سنوات أخرى بصفته المؤقتة بدءا من عام 2005.

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