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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الصحة» تطلق اليوم 8 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة»

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:41 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى
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تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، وغدًا الأحد، 8 قوافل طبية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية».

وأضافت أن القوافل الطبية تقدم خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، مشيرة إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأشارت إلى القوافل سيتم إطلاقها في مناطق "منشية المصرى مركز سيدى سالم محافظة كفرالشيخ، والحرجة بالقرعان مركز البلينا محافظة سوهاج، والكينج مركز العامرية محافظة الإسكندرية، وسرارة – أبورماد مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، وقفطان الشرقية مركز سمسطا محافظة بنى سويف، والونايسة مركز أطسا محافظة الفيوم، ونجع غنيم محافظة الأقصر، وشبلنجة مركز بنها محافظة القليوبية".

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