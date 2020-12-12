أبوالغيط يثمن دور البرلمان العربي في المنطقة

ثمن أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، دور البرلمان العربي وأداءه المميز منذ إنشائه في هذا الموضوع الرئيسي للعرب، خاصة إزاء مستجدات الفترة الأخيرة، مثل رفض المساس بالوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس، ورفض القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها وغيرها.جاء ذلك في جلسة البرلمان العربي الثانية من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث، والتي عقدت اليوم بمقر الجامعة العربية، بحضور الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ.وأشار أبوالغيط- في كلمته في جلسة البرلمان العربي- إلى أن القضية الفلسطينية واجهت في فترة الإدارة الأمريكية الحالية والمغادرة مساعي محمومة للقضاء على حل الدولتين من دون تقديم بديل عادل وقابل للاستدامة، ولم تسع في الحقيقة إلا إلى استمرار الاحتلال بصورته البغيضة والعنصرية.وأعرب عن الأمل في أن تشهد الفترة القادمة تحركًا جادًا على صعيد إحياء العملية التفاوضية وصولًا إلى تسوية سلمية تُنهي الاحتلال وتؤسس لسلام حقيقي مُستدام وشامل في المنطقة بأسرها.وقال إن اجتماع البرلمان اليوم يتزامن وذكرى انعقاد أول جلسة للبرلمان العربي بهذا المقر منذ ثماني سنوات يوم 12 ديسمبر 2012، بعد اعتماد نظامه الأساسي بموجب قرار القمة العربية في بغداد، منذ ذلك الوقت أصبح البرلمان العربي محفلًا عربيًا يمثل قوة دفع شعبية لمنظومة عمل عربي تقوم على خدمة المصالح المشتركة للشعوب، ومن المهم أن يستمر البرلمان العربي في الاضطلاع بهذا الدور المهم، لأن منظومة العمل العربي في حاجة إلى إسناد شعبي حقيقي وفاعل، وإلى عمل مؤسسي دءوب ومتواصل.