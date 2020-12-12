وصول أول قافلة من المساعدات الدولية إلى إقليم تيجراي

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن قافلة من المساعدات الدولية وصلت إلى عاصمة منطقة تيجراي الإثيوبية، السبت، للمرة الأولى منذ بدء عملية للجيش الفيدرالي قبل أكثر من شهر.وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان إن القافلة التي انضم إليها الصليب الأحمر الإثيوبي تم تنظيمها بالتنسيق مع السلطات الإثيوبية.