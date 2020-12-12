توقيع الكشف الطبي مجانًا على ذوي الهمم بمستشفيات الشرطة

قام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية باستقبال عدد من المواطنين من ذوي الهمم بمستشفيات الشرطة، حيث تم توقيع الكشف الطبى عليهم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى مختلف التخصصات الطبية، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.وقد لاقت تلك المبادرة الإنسانية قبولًا واستحسانًا من قبل المواطنين، الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية بمختلف المناسبات.يأتي ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة خلال شهر ديسمبر، وفى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تعظيم أطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، واستمرارًا للدور المجتمعى بمختلف القطاعات الأمنية.