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تقارير ومتابعات

لطلاب الصف الأول الثانوي.. خطوات تفعيل شريحة التابلت المدرسي

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:51 م
جريدة الدستور
ريم محمود
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استلم عدد كبير من طلاب الصف الاول الثانوي للتابلت المدرسي، ويتعطل الكثير من الطلاب في تفعيل شريحة التابلت، في هذا السياق ترصد «الدستور» خطوات تفعيل شريحة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي.

خطوات تفعيل شريحة التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي

1- إستلام الخط من أورانچ عن طريق ولي الأمر بصورة شهادة ميلاد الطالب.

2- إدخال أصغر جزء من شريحة الخط في التابلت بشكل صحيح.

3- هيتم عمل restart (إعادة تشغيل) للتابلت.

4- الضغط على أيقونة Settings (الضبط).

5- الضغط على ايقونة Connections (الإتصال).

6- الضغط على أيقونة Mobile Network ( شبكة الهاتف المحمول).

7- الضغط على أيقونة Access Point Name (إسماء نقاط الوصول).

8- الضغط على أيقونة Add (إضافة) الموجودة أعليَ الشاشة.

9- في مربع Name (الأسم) هنكتب كلمة ""orangeweb"" بدون فواصل.

10- في مربع APN هنكتب كلمة ""orangeweb"" بدون فواصل.

11- نعمل restart (إعادة تشغيل) للتابلت.

12- لتشغيل أو إغلاق الباقة نختار أيقونة Data (بيانات الهاتف) الموجودة في القائمة المنسدلة أعلى الشاشة.

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