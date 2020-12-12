لطلاب الصف الأول الثانوي.. خطوات تفعيل شريحة التابلت المدرسي

خطوات تفعيل شريحة التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي 1- إستلام الخط من أورانچ عن طريق ولي الأمر بصورة شهادة ميلاد الطالب.



2- إدخال أصغر جزء من شريحة الخط في التابلت بشكل صحيح.



3- هيتم عمل restart (إعادة تشغيل) للتابلت.



4- الضغط على أيقونة Settings (الضبط).



5- الضغط على ايقونة Connections (الإتصال).



6- الضغط على أيقونة Mobile Network ( شبكة الهاتف المحمول).



7- الضغط على أيقونة Access Point Name (إسماء نقاط الوصول).



8- الضغط على أيقونة Add (إضافة) الموجودة أعليَ الشاشة.



9- في مربع Name (الأسم) هنكتب كلمة ""orangeweb"" بدون فواصل.



10- في مربع APN هنكتب كلمة ""orangeweb"" بدون فواصل.



11- نعمل restart (إعادة تشغيل) للتابلت.



12- لتشغيل أو إغلاق الباقة نختار أيقونة Data (بيانات الهاتف) الموجودة في القائمة المنسدلة أعلى الشاشة.

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