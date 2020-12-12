رابط تسجيل دخول صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:51 م
يبحث الكثير من الشباب والأسر الصغيرة التي تبدأ حياتها الإجتماعية أو التجهيز للزواج، عن رابط تسجيل دخول صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وكذلك المستندات المطلوبة، بالبحث عبر المنصات الإلكترونية خلال الساعات الماضية، بعد أن أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في بيان رسمي، أنه سيتم مد فترة رفع المستندات إلكترونيًا فقط لوحدات منخفضي الدخل على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي، حتى الاثنين 21 ديسمبر الجاري 2020، للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط.
ويوفر "الدستور" لقراءه رابط تسجيل دخول صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وكذلك أرقام التليفون المتاحة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق.
1 - شراء كراسة الشروط الموجودة في جميع مكاتب البريد.
2 - دفع المقدم المطلوب وفقا لكراسة الشروط في مكاتب البريد.
3 - تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لصندوق التمويل العقاري عقب إنشاء حساب جديد (www.shmff.gov.eg).
4 - كتابة كافة بيانات الراغب في الحصول على شقة سكنية (الاسم رباعي، المحافظة، العنوان، البريد الالكتروني،....).
5 - إرفاق المستندات المطلوبة للتقديم.
6 - الضغط على زر الحفظ.
فى حالة التمويل الخارجى يأتي العميل بوحدة خارجية وتكون خطوات التقديم كالآتي:
1. صورة من مستند ملكية الوحدة باسم البائع.
2. صورة من رخصة المباني للوحدة.
3. شهادة تصرفات عقارية (نموذج 19 عقاري) من الشهر العقاري.
4. تقييم حديث للوحدة من قبل أحد الخبراء المعتمدين بتكليف من جهة التمويل بحيث لا يزيد سعر الوحدة عن 200 ألف جنيه للوحدة نصف تشطيب و250 ألف جنيه للوحدة كاملة التشطيب بخلاف وديعة الصيانة وذلك بحد أقصى 100 متر مساحة الوحدة السكنية.
بعد موافقة جهة التمويل على طلب العميل يتوجه العميل بمستنداته إلى مقر الصندوق وبخطاب من جهة التمويل يفيد بموافقته على تمويل العميل على هذه الوحدة مع ذكر بياناتها كاملة وتحديد سعر الوحدة ومستوى التشطيب، وصورة من التقييم الخاص بالوحدة.
- أن يكون المواطن الذي يريد الحصول على شقة سكنية مصريا.
- ألا يقل سِنه الهمُتقدم للحجز عن 21 سنة ولا يزيد عن 50.
- يشترط أن لا يزيد صافي دخل المتقدم السنوي من كافة المصادر عن 72،000 جنيه سنويًا للأسرة، ولا يزيد عن 54،000 سنويًا للأعزب.
- وأن يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيه.
ويوفر "الدستور" لقراءه رابط تسجيل دخول صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وكذلك أرقام التليفون المتاحة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق.
رابط تسجيل دخول صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارييمكن للمواطنين الدخول عن طريق الرابط التالي www.shmff.gov.eg، وإنشاء حساب جديد، أو من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحًا: 9 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن مديريات الإسكان.
خطوات التقديم في شقق الإسكان الاجتماعى 2020 إلكترونياويجب اتباع الخطوات التالية للراغبين في الحصول على شقق الإسكان والتعمير 2020 ضمن صندوق التمويل العقاري:
1 - شراء كراسة الشروط الموجودة في جميع مكاتب البريد.
2 - دفع المقدم المطلوب وفقا لكراسة الشروط في مكاتب البريد.
3 - تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لصندوق التمويل العقاري عقب إنشاء حساب جديد (www.shmff.gov.eg).
4 - كتابة كافة بيانات الراغب في الحصول على شقة سكنية (الاسم رباعي، المحافظة، العنوان، البريد الالكتروني،....).
5 - إرفاق المستندات المطلوبة للتقديم.
6 - الضغط على زر الحفظ.
فى حالة التمويل الخارجى يأتي العميل بوحدة خارجية وتكون خطوات التقديم كالآتي:
1. صورة من مستند ملكية الوحدة باسم البائع.
2. صورة من رخصة المباني للوحدة.
3. شهادة تصرفات عقارية (نموذج 19 عقاري) من الشهر العقاري.
4. تقييم حديث للوحدة من قبل أحد الخبراء المعتمدين بتكليف من جهة التمويل بحيث لا يزيد سعر الوحدة عن 200 ألف جنيه للوحدة نصف تشطيب و250 ألف جنيه للوحدة كاملة التشطيب بخلاف وديعة الصيانة وذلك بحد أقصى 100 متر مساحة الوحدة السكنية.
بعد موافقة جهة التمويل على طلب العميل يتوجه العميل بمستنداته إلى مقر الصندوق وبخطاب من جهة التمويل يفيد بموافقته على تمويل العميل على هذه الوحدة مع ذكر بياناتها كاملة وتحديد سعر الوحدة ومستوى التشطيب، وصورة من التقييم الخاص بالوحدة.
المستندات المطلوبة للحصول على شقق الإسكان الاجتماعيوبعد معرفة تسجيل دخول صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمستندات المطلوبة، من جانبها، حددت وزارة الإسكان عدد من الشروط المطلوبة للحصول على وحدة سكنية وهي:
- أن يكون المواطن الذي يريد الحصول على شقة سكنية مصريا.
- ألا يقل سِنه الهمُتقدم للحجز عن 21 سنة ولا يزيد عن 50.
- يشترط أن لا يزيد صافي دخل المتقدم السنوي من كافة المصادر عن 72،000 جنيه سنويًا للأسرة، ولا يزيد عن 54،000 سنويًا للأعزب.
- وأن يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيه.