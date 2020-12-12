«كردستان العراق» يعلن ارتفاع إجمالي إصابات كورونا لـ99.946

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد بالإقليم إلى 99 ألفا و946 حالة.وذكرت الوزارة- في بيان أوردته الوكالة العراقية للأنباء اليوم السبت- أن عدد حالات الشفاء من "كورونا" بلغ 64 ألفا و72 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 3 آلاف و272 حالة.وأشارت الوزارة إلى وجود 32 ألفا و601 حالة تحت الرعاية الطبية المستمرة للعلاج من تداعيات الفيروس التاجي.