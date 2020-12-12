«كردستان العراق» يعلن ارتفاع إجمالي إصابات كورونا لـ99.946
السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:43 ص
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أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد بالإقليم إلى 99 ألفا و946 حالة.
وذكرت الوزارة- في بيان أوردته الوكالة العراقية للأنباء اليوم السبت- أن عدد حالات الشفاء من "كورونا" بلغ 64 ألفا و72 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 3 آلاف و272 حالة.
وأشارت الوزارة إلى وجود 32 ألفا و601 حالة تحت الرعاية الطبية المستمرة للعلاج من تداعيات الفيروس التاجي.
وذكرت الوزارة- في بيان أوردته الوكالة العراقية للأنباء اليوم السبت- أن عدد حالات الشفاء من "كورونا" بلغ 64 ألفا و72 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 3 آلاف و272 حالة.
وأشارت الوزارة إلى وجود 32 ألفا و601 حالة تحت الرعاية الطبية المستمرة للعلاج من تداعيات الفيروس التاجي.