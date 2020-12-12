رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 12 ديسمبر 2020 الموافق 27 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«سينوفارم».. كل ما تريد معرفته عن لقاح كورونا الصيني

السبت 12/ديسمبر/2020 - 01:09 م
جريدة الدستور
نوران إمام
طباعة
نجحت مصر فى الحصول على لقاح آمن وسريع لعلاج فيروس كورونا تزامنًا مع تسابق شركات الأدوية فى الوصول للقاح ينهى الجائحة، وصلت أول دفعه من اللقاح الصينى "سينو فارم" لمطار القاهرة تبلغ 50 ألف جرعة الصينية كشحنة أولى.

- فئات مسشتهدفة
كشفت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا الصيني والفئات المستثناة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"،مساء الجمعة،أن أول الجرعات ستخصص للأطقم الطبية وبعدها أصحاب الأمراض المزمنة، مضيفة أنه داخل كل فئة هناك أولويات تحصل على اللقاح.

-فئات مستثناه
وأضافت هالة زايد، أن الوزارة تتبع تعليمات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أنه الأطفال أقل من 16 عاما هم من لا يمكن أن يحصلوا على لقاح كورونا، مُتابعه أن من الفئات التي لا يمكن أن تحصل على اللقاح المرضعات وغير مفضل أن يتم تطعيم الحوامل.

- طرق حفظ اللقاح
نشرت وزارة الصحة عبر حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي، إنفوجراف يوضح طرق حفظ لقاح كورونا الصينى والذى يتم حفظه في درجة حرارة من 2 إلى 8 درجة مئوية بمعنى يتم حفظه في الثلاجة بشكل طبيعي، ويمكن نقله في صناديق التطعيمات إلى مديريات الشؤون الصحية، مشيرة إلى أن الـ 50 ألف جرعة أحادية بمعنى أن الـــ 50 ألف يكفون 25 ألف شخص ممن هم أولى بالتطعيم ويفصل بين الجرعة الأولى والثانية 21 يوما بعد الحصول عليه في عضلة الكتف.

موضوعات متعلقة

محمد الباز يكشف: لماذا سقط الطنطاوي والحريري في انتخابات النواب؟

لماذا يجب أن تضع الدولة يدها على إدارة شركة جهينة؟.. الباز يجيب

عودة «السيناريو الأسود».. الصين تعيد عزل مدينة بعد رصد إصابة بـ«كورونا»

لأول مرة فى تاريخ الوزارة.. سيدة ترأس الإدارة المركزية بـ«الأوقاف»

الصور

image description

مركز استضافة المرأة ببني سويف يستقبل عم أحمد بائع المناديل وطفلته (صور)

image description

مصرع سائق في حادث مروري بدمياط

image description

حملات بأسيوط لتسوية الطرق بالقرى والتأكد من جاهزية مخرات السيول

image description

«بيطري أسيوط» تنظم قوافل علاجية بمركزي أبنوب ومنفلوط

image description

«تموين أسيوط»: ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومستحضرات تجميل مهربة

الأكثر قراءة

عودة «السيناريو الأسود».. الصين تعيد عزل مدينة بعد رصد إصابة بـ«كورونا»

محمد الباز يكشف: لماذا سقط الطنطاوي والحريري في انتخابات النواب؟

لماذا يجب أن تضع الدولة يدها على إدارة شركة جهينة؟.. الباز يجيب

تفاصيل مصرع مصريين في حادث سير بالسعودية

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

د. أحمد عكاشة يكشف أسرار العقل البشرى

بقذيفة إرهابية.. مصرع لاعب على ملعب النادي الأهلي باليمن

المخ ذكر أم أنثى؟

منح جائزة حقوقية ألمانية لماريا كولسنيكوفا المسجونة في بيلاروس

أيام زمان

«بسبب صديقته».. لماذا رفض ممثل أمريكي توصيل الملك فاروق بسيارته؟

«طه إسماعيل كان زملكاويًا جدًا».. اعترافات ميمي الشربيني عن انتقاله للنادي الأهلي

«يظهر إني بحبها».. لماذا غفر التابعي لأسمهان تمردها على حبه؟

«أنا تعبانة منها».. لماذا غضبت روز اليوسف من ابنها إحسان عبدالقدوس؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
ماذا قال بوريطة؟
د.مينا بديع عبدالملك
المنشاوى.. البلبل البكّاء
د.كريمة الحفناوى
لا لتطبيب الختان بالتوعية والقانون
صفاء النجار
الذكورة السامة «4»
المزيد

الثقافة

«شلفتو».. مفردات التأديب في الحارة المصرية

غدًا.. افتتاح معرض «الأحجية» بدار الأوبرا

الليلة.. فرقة «غنوة زمان» تحيي حفلا بأوبرا الإسكندرية

مناقشة كتاب «محمد منير.. حالة عشق» بمكتبة مصر العامة