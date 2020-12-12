«سينوفارم».. كل ما تريد معرفته عن لقاح كورونا الصيني

- فئات مسشتهدفة



-فئات مستثناه



- طرق حفظ اللقاح



نجحت مصر فى الحصول على لقاح آمن وسريع لعلاج فيروس كورونا تزامنًا مع تسابق شركات الأدوية فى الوصول للقاح ينهى الجائحة، وصلت أول دفعه من اللقاح الصينى "سينو فارم" لمطار القاهرة تبلغ 50 ألف جرعة الصينية كشحنة أولى.كشفت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا الصيني والفئات المستثناة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"،مساء الجمعة،أن أول الجرعات ستخصص للأطقم الطبية وبعدها أصحاب الأمراض المزمنة، مضيفة أنه داخل كل فئة هناك أولويات تحصل على اللقاح.وأضافت هالة زايد، أن الوزارة تتبع تعليمات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أنه الأطفال أقل من 16 عاما هم من لا يمكن أن يحصلوا على لقاح كورونا، مُتابعه أن من الفئات التي لا يمكن أن تحصل على اللقاح المرضعات وغير مفضل أن يتم تطعيم الحوامل.نشرت وزارة الصحة عبر حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي، إنفوجراف يوضح طرق حفظ لقاح كورونا الصينى والذى يتم حفظه في درجة حرارة من 2 إلى 8 درجة مئوية بمعنى يتم حفظه في الثلاجة بشكل طبيعي، ويمكن نقله في صناديق التطعيمات إلى مديريات الشؤون الصحية، مشيرة إلى أن الـ 50 ألف جرعة أحادية بمعنى أن الـــ 50 ألف يكفون 25 ألف شخص ممن هم أولى بالتطعيم ويفصل بين الجرعة الأولى والثانية 21 يوما بعد الحصول عليه في عضلة الكتف.