البرلمان العربي يكرم عمرو موسى باعتباره من الآباء المؤسسين

كرم رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، اليوم السبت، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، وذلك في إطار تكريم الآباء المؤسسين للبرلمان العربي، باعتبار أن البرلمان تم تأسيسه خلال فترة تولي عمرو موسى، منصب الأمين العام للجامعة.يأتي ذلك في جلسة البرلمان العربي الثانية لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث، التي عقدت اليوم في الذكرى الثامنة لتأسيس البرلمان بصفته الدائمة، بعد أن أقرت قمة بغداد النظام الأساسي للبرلمان عام 2012، وذلك بعد سبع سنوات سابقة استمر بها بصفة مؤقتة بدءًا من عام 2005.