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محافظات

القبض على 4 عاطلين بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:15 ص
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من القبض على 4 عاطلين للاتجار وترويج الحشيش والأستروكس والشادو وبحوزتهم كيلو ونصف تم التحفظ على المضبوطات.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية إخطارا بقيام 4 عاطلين بالاتجار فى المخدرات والاستروكس وبحوزتهم كميات لترويجها على الشباب بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين من تحريات العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية أن المتهمين هم "م. ن. ت " 26سنة عاطل، ومقيم قليوب البلد وبحوزته كمية من مخدر الشادو، تزن حوالى 230 جرام ومبلغ مالى 195 جنيه، وهاتف محمول، و" ش. ي. ب" 52 سنة عاطل، ومقيم كفر الرجالات وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس، تزن حوالى 600 جرام ومبلغ مالى 150 جنيه، وهاتف محمول وميزان حساس.

و"م.ع.ل " 29 سنة عاطل ومقيم عزبة الشيمي أبو الغيط، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 400 جرام، ومبلغ مالى 170 جنيه وهاتف محمول و"ح.م.ل" 20 سنة عاطل، ومقيم قليوب البلد وبحوزته كمية من مخدر الشادو، تزن حوالى 250 جرام ومبلغ مالى 90 جنيه وهاتف محمول.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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