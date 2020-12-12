محكمة ألمانية تؤكد حظر مظاهرة مناهضة لتدابير كورونا في فرانكفورت

أكدت محكمة ألمانية حظر مظاهرة لحركة "التفكير الجانبي" اليوم السبت، في مدينة فرانكفورت. وأعلن متحدث باسم المحكمة صباح السبت أن المحكمة الإدارية العليا في مدينة كاسل رفضت شكوى المدعي.وهكذا أكدت أعلى محكمة إدارية في ولاية هيسن قرار المحكمة الإدارية في فرانكفورت بتأييد حظر المظاهرة الذي أصدرته المدينة.ورأت المحكمة من الدرجة الأولى أن فعالية بهذا الحجم المسجل لا يوجد ما يبرر إقامتها دون توفر تدابير النظافة اللازمة على خلفية الجائحة.وبحسب المتحدث باسم المحكمة، لا يزال أمام منظمي المظاهرة خيار التوجه إلى المحكمة الدستورية الاتحادية في كارلسروه.وتم تسجيل 40 ألف مشارك في الاحتجاج على إجراءات احتواء جائحة كورونا، مع مسيرات في اثني عشر موقعا مختلفا ومظاهرة وسط مدينة فرانكفورت.كما تم الإعلان عن العديد من المظاهرات المضادة. وكانت حركة "التفكير الجانبي" دعت أنصارها في الأيام الماضية للحضور إلى فرانكفورت رغم حظر المظاهرة وللإخطار بمظاهرات عفوية.