موعد إعلان نتيجة جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، موعد إعلان نتيجة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، كآخر مراحل الانتخابات وفقًا للجدول الزمني.

موعد إعلان نتيجة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

ويعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، بعد غد الإثنين الموافق 14 ديسمبر 2020 نتيجة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

ووفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، سيتم الفصل في التظلمات الخاصة بـ عمليتي الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية و صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.

وجرت جولة الإعادة بالمرحلة الثانية، في 13 محافظة هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.

يهمك أيضًا | نتيجة الدائرة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالإسماعيلية

وتنافس في تلك الجولة 200 مرشح على 100 مقعد متبقي من مقاعد برلمان 2020، بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية فوز 467 مرشحا خلال الثلاثة جولات الماضية من إجمالى عدد مقاعد المخصصة لمجلس النواب والبالغ عددها 568 مقعدا بالاقتراع السرى المباشر .

وكان قد تم حسم 41 مقعدا بنظام الفردى من الجولة الأولى للمرحلة الثانية، وتبقى 100 مقعد جرت عليهم الانتخابات الاعادة بين 200 مرشح فى أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، يومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.