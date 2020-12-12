ضبط 4810 سائقى نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامات

تواصل خدمات وزارة الداخلية المكلفة بتنفيذ إجراءات الحفاظ على سلامة المواطنين والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة، حملاتها للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (482) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية.. بمخالفة قرار الغلق.كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل (4810) سائقي نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.جارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين وأرواحهم للحد من انتشار وباء كورونا بين المصريين.